Átvehetők a Sportklub-bérletek

Szükség van a szurkolókra, ezúttal a bérletvásárlással segíthetnek • Fotó: Pinti Attila

Még mindig nem lehet tudni, hogy mikortól lehetnek mérkőzések a Vákár Lajos Műjégpályán, és mikortól engednek be nézőket a jégcsarnokba, de az már biztos hogy jövő héten, szeptember végén a Csíkszeredai Sportklub elkezdi az Erste Liga küzdelmeit. A tervek szerint a következő két hétben hét mérkőzést játszanak az anyagországban a kék-fehérek.

Sprencz Istvántól, a csíki jégkorongcsapat menedzserétől megtudtuk, hogy a bérletek szeptember 24-től, csütörtöktől vehetők át, hétfőtől csütörtökig 9-15, a pénteki napokon pedig 9-13 óra között a Sportklub székhelyén, a Vákár Lajos Műjégpályánál. Arra kérnek mindenkit, hogy a bérlet igénylésekor, illetve kivételekor tartsa be a járványügyi szabályokat (maszk, távolságtartás stb.).

„A támogatói bérletet vásárlókkal a klub tartja a kapcsolatot. Abban az esetben, ha a hazai mérkőzésekre nem engedhetnek be nézőket, és a találkozókat lehet tévézni, a bérletesek belépési linket kapnak majd ímélben a közvetítéshez. Ha korlátozva lesz a nézőszám, akkor a bérletesek elsőbbséget élveznek a belépéskor” – mondta el Sprencz István.

Sportklub-bérletárak a 2020/2021-es idényre

Bérlethez szükséges adatok: név, személyi szám (CNP), kívánt hely (szektor, sor, szék) – csak átvételkor kell kifizetni. A bérletek csak a Vákár Lajos Műjégpályán és a Sportklub által szervezett Erste Liga és román bajnoki mérkőzésekre érvényesek.

Teljes díjszabású bérlet TDB (A, B, C, D, E, G szektorok): 400 lej; Újonnan kiváltandó bérletek: 450 lej.

Kedvezményes díjszabású bérlet KDB (nappali tagozatos diákok 26 évig és az idősebb korosztály, 65 éven felülieknek) – A, B, C, D, E, G szektorok: 300 lej; Újonnan kiváltandó bérletek: 350 lej.

Bérlet a nőknek (csak az A, B, C, D, E, G szektorok): 300 lej;

Újonnan kiváltandó bérletek: 350 lej;

VIP bérlet (F szektor, kárpitozott székek, VIP bejárat, extra szolgáltatások), F szektor, büfé: 2000 lej.