Elege van a szövetségből és a sportminisztériumból a Vasas Femina elnökének

Két csapat, a CSS Târgoviște és a Luceafărul Filiași is visszalépett a női labdarúgó 1. Ligától, ezért a Román Labdarúgó-szövetség újrasorsolta a fordulók párosításait. László Béla, a Székelyudvarhelyi Vasas Femina elnöke szerint a szövetség és a sportminisztérium tönkre akarja tenni a hazai labdarúgást.

Archív • Fotó: Erdély Bálint Előd

Kedden találkoztak az 1. Ligában szereplő tizenkét klub képviselői és a szövetség vezetősége, és egy új lebonyolítási rendszer mellett döntöttek. A pontvadászat az alapszakasszal indul, ahol mindenki játszik mindenkivel, de csak egyszer.

A tizenegy fordulót követően kettéválik a mezőny, az első hat helyezett a felsőházi rájátszásba kerül, ahol a csapatok egy kört játszanak oda-vissza rendszerben (tíz mérkőzés). Az alsóházba az utolsó hat csapat kerül, amelyek ugyancsak egy kört játszanak egymással (tíz mérkőzés). A csapatok az alapszakaszban szerzett pontjaikat magukkal viszik a felsőházi és alsóházi rájátszásba.

A playoff végén az első helyezett lesz a bajnok, míg a playout utolsó két helyezettje búcsúzik az élvonaltól.

A szerdai sorsolás alapján szeptember 6-án a Vasas Femina hazai pályán kezd a Borgóprundi Heniu ellen, majd a második fordulóban is Székelyudvarhelyen játszik, szeptember 12-én (a román válogatott mérkőzése miatt akár korábban) a Resicabányai Banat Girls együttesét fogadja.

HIRDETÉS

Az egészségügyi minisztérium és a labdarúgó-szövetség ki akarja nyírni a labdarúgást. A tengerparton bárhol és bármennyien is összegyűlhetnek egy helyre, de ahhoz, hogy futballozzál, folyamatosan tesztelni kell.

A szövetség a kisebb engedményekért sem törte le a jármot, és itt nem csak magunkról beszélek, hanem a 3. ligás csapatokról, a gyerekbajnokságokról is, mintha készakarva tönkre akarnák tenni az amatőr focit, mivel a valamivel olcsóbb gyorsteszteket sem akarják elfogadni. Az egészségügyi előírásokon sem változtattak, ugyanaz érvényes a nőkre is, mint az 1. ligás férfiakra, azonban anyagilag nem azonos szintekről beszélgetünk.

Itt most mindenkinek nagyon át kell gondolnia a jövőt, mi így is nekifogunk, de nagyon nehéz szezon előtt állunk. Most az a csapat lesz sikeres, amely el tudja kerülni a koronavírust vagy kevés megbetegedéssel viszi végig a bajnokságot

– mondta László Béla.

A Vasas Femina elnöke az átalakított bajnoki rendszerről elmondta, hogy a váltásnak nem most jött el az ideje, a szövetségnek inkább azon kellett volna gondolkodnia, hogy a szerény költségvetéssel rendelkező csapatok miből teremtik elő a teszteléshez szükséges pénzösszeget.

Elegem van a szövetségből, a sportminisztériumból. Amilyen szinten van most a női labdarúgás az országban, nyolc-, legfeljebb tízcsapatos bajnokságról kellene beszélni, nem tizenkét vagy tizennégy fős mezőnyről.

Szeretnél dolgozni, de az ilyen döntések elveszik az ember kedvét. Például Máramaros megyében ötvenezer kampányteszt van jóváhagyva, a sportcsapatokat ingyen letesztelik az év végéig. Ezzel itt, Hargita megyében nem lehet felvenni a versenyt” – tette hozzá László Béla.

A Vasas Femina csapatát jövő héten tesztelik, ez elméletileg két hétig, azaz az első két fordulóra lesz érvényes.

A női labdarúgó 1. Liga mezőnye: Székelyudvarhelyi Vasas Femina, Nagybányai SK, Bukaresti Carmen, Alexandriai Universitatea, Kolozsvári U Olimpia, Bukaresti Fair Play, Konstancai Selena, Kisbecskereki Fortuna, Resicabányai Banat Girls, Galaci Universitatea, Aradi Piros Security, Borgóprundi Heniu.



A 2020–2021-es női 1. Liga első fordulójában: szeptember 6-án Székelyudvarhelyi Vasas Femina–Borgóprundi Heniu, Resicabányai Banat Girls–Kisbecskereki Fortuna, Nagybányai SK–Alexandriai Universitatea, Konstancai Selena–Galaci Universitatea, Kolozsvári U Olimpia–Aradi Piros Security, Bukaresti Carmen–Bukaresti Fair Play.