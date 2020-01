A Bástya Kupáért játszottak Gyergyószárhegyen

Népes mezőny gyűlt össze az asztalitenisz-versenyen • Fotó: Györffy Zsolt

A Bástya Kupára igazán népes mezőny, összesen 150 amatőr asztaliteniszező nevezett be, az ország minden részéről, de még Moldáviából is érkeztek résztvevők. A versenyen hobbi, haladó, open és elit kategóriákba nevezhettek be a versenyzők.

A sikeresen lezajlott rendezvényt a Bástya Sportklub asztalitenisz szakosztálya szervezte – tájékoztatott Györffy Zsolt, a szárhegyi sportélet egyik lelkes mozgatója. A hobbi kategóriában 52 versenyző indult, 44-en alkották a haladók mezőnyét, az open kategóriában 36-an, és a legerősebb, elit csoportban 18 asztaliteniszező mérte össze tudását.

A Bástya SK köszönetet mond a verseny technikai levezetéséért Héja Zoltánnak és a további segítőknek: Héja Zsolt, Kovács Géza, Ilyés Elemér, Tódór Csaba, Mákszem Szabolcs, Ambrus Arnold, Czimbalmos Gyula és Oláh Ignác.

A 2020-as Bástya Kupa dobogósai



Hobbi kategória: 1. Bilt Cristian (Suceava), 2. Papp Gyula (Gyergyószentmiklós), 3. Mândru Marin (Salamás) és Bobu Ștefan Minodor (Piatra Neamț). Haladó kategória: 1. Lőrincz Zoltán (Csíkszereda), 2. Strugar Ioan (Déda), 3. Losonczi Dénes (Erdőszentgyörgy) és Kovács István (Csíkszereda). Open kategória: 1. Orosz Attila (Csíkszereda), 2. Oláh Olivér (Sepsiszentgyörgy), 3. Györfi Szabolcs (Gyergyószentmiklós) és Kurrennoi Andrei (Moldávia). Elit kategória: 1. Moldován Horváth Csaba (Marosvásárhely), 2. Molnár Tihamér (Dicsőszentmárton), 3. Govoreanu Florin (Nagydisznód) és Józsa Zoltán (Székelyudvarhely).