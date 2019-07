A Balatonnál edzőtáboroztak az ökölvívók

Nem csak nyaralás, komoly edzések helyszíne is volt az ökölvívók számára Balatonvilágos

Idén év eleje óra elindult a teljes erdélyi otthonhálózatra kiterjedő toborzó körút. Sok tehetséges és lelkes fiatallal találkoztak, akik közül 83-an az elmúlt héten részt vettek a balatonvilágosi edzőtáborban.

A szakmai programot úgy állították össze, hogy az újoncok egy hét alatt a 0-ról indulva elsajátíthassák azokat az alapokat, amelyek a sportolói alapvizsgához szükségesek. Az eredmény bizonyítja: a dr. Kovács László mesteredző által felügyelt vizsgán senki nem bukott el, és a

vizsgázók többsége az átmenőnél lényegesen jobb pontszámokat ért el.

A napi edzéseket Huszár Árpád mellett Réti Zsolt, Harrach Előd, Dobes Zoltán és a táborozókhoz csatlakozó szegedi Boxvilág Ökölvívóképző Sportegyesület edzője, Szuknai Zsuzsanna tartották. Az edzéseket is segítették, de saját tapasztalataikról is meséltek és tanácsokat adtak a táborozóknak a magyar boksz neves alakjai, mint Erdei Zsolt, Kótai Mihály, Simon V. László, Balzsay Károly és Fekete Pál, valamint a Bunyós Pityu néven közismertté vált Szikora István is, aki egykor nehézsúlyú bokszolóként Mike Tyson és Lennox Lewis ellen is talpon tudott maradni.