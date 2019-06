Alakul a Sepsi-SIC kerete a következő idényre

Az előző idénybeli keretből hét kosárlabdázóval hosszabbítottak. Korábbi felvétel • Fotó: Sánta Imre

A háromszéki klub hivatalos honlapján közzétett információk szerint csatlakozik a csapathoz Chrissy Givens, Andra Mandache és Orbán Nicolette.

Chrissy Givens neve nem ismeretlen a kosárlabda-kedvelők körében, hiszen a 33 éves amerikai már játszott a Nemzeti Ligában, Târgoviște csapatával ötször, az Aradi ICIM együttesével pedig egyszer nyert bajnokságot.

A 180 centiméter magas kosárlabdázó az előző három idényben a spanyol élvonalban érdekelt Perfumerias Avenida játékosa volt, amelynek mezében kétszer ünnepelt bajnoki címet, három kupa- és három Szuperkupa-győzelmet is begyűjtött, valamint

az elmúlt idényben az Euroligában is játszott.

Givens tavaly a spanyol bajnokságban és kupában összesen 35 mérkőzésen lépett pályára a Perfumerias Avenida mezében, átlagban 7,7 pontot szerzett, 3,4 lepattanót gyűjtött és 2,3 kosárpasszt osztott ki, illetve az Euroligában 14 meccsen játszott.

Az alacsonybedobóként és erőcsatárként is bevethető kosárlabdázó a macedón válogatottban is szerepelt az Európa-bajnoki selejtezősorozatban, korábban pedig még megfordult a török Botasspor Adana, a fehérorosz BK Minszk és a görög Sony Athinaikos csapatában is.