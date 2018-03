A világ legjobbjai között a korondi motorkerékpáros

Szuperenduro-világbajnokságon gyűjt tapasztalatot a korondi Józsa Norbert Levente. A fiatal motorkerékpáros négy futam után összetettben az előkelő kilencedik helyen áll, a vébét záró versenyen pedig tovább javítana pozícióján. Emellett a román bajnoki címét is megvédné.

Országos és nemzetközi szinten is bizonyított Józsa Norbert Levente

A bilbaói futam nagyon nehéz volt, pedig első ránézésre nem tűnt annyira technikásnak a pálya. Két hétig Spanyolországban edzhettem, ezért nagyon bizakodó voltam, hogy Bilbaóban eddigi legjobb teljesítményemet fogom nyújtani a vébén, de nem úgy jött össze, ahogy elterveztem. Kicsit fáradt is voltam, nem volt elég időm a regenerálódásra. Nagyon magas színvonalú verseny volt, az ellenfeleim pedig mind világklasszisok. Örülök, hogy sikerült egy helyet javítanom az összetettben, és annak is, hogy eddig mindegyik futamon pontszerző helyen végeztem” – vázolta Józsa.

Elmondása szerint azért választotta ezt a sportágat, mert így a téli szünet során edzésben tud maradni, és még jobban fel tud készülni a hamarosan rajtoló hardenduro-szezonra.

„Fűt a bizonyítási vágy is, hiszen ez mégis világbajnokság. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani szponzoraimnak és szüleimnek, amiért támogatásukkal el tudtam jutni a vébére. Most az a célom, hogy az utolsó versenyen tovább javítsak pozíciómon, majd a két hét múlva Aradon rajtoló román bajnokság végén megvédjem a címemet” – tette hozzá a négyszeres országos bajnok Józsa.