A véghajrában bukta el a győzelmet a Sepsi OSK

Egy pontot szereztek Temesváron a háromszékiek • Fotó: Facebook/Sepsi OSK

Eseménytelenül telt el a találkozó első része, amelyben a labda többnyire a középpályán pattogott, és egyik kapu sem forgott veszélyben. A hazaiak azonban az első adódó lehetőségüket kihasználták, és a 23. percben megszerezték a vezetést.

Ekkor Haruț hozta helyzetbe Romant, akinek lövését elsőre Niczuly még védte, azonban a kipattanóra érkezett Ciucur, aki közelről kilőtte a jobb alsó sarkot (1–0).

A bekapott gólt követően kezdtek ébredezni a piros-fehérek, és a 33. percben közel is álltak az egyenlítéshez: egy előrevágott labdát Oliveira fejelt vissza a kapu elé, ahol Ursu helyezkedett jól, de középre tartó fejesét Straton a léc alól ütötte ki szögletre. Sarokrúgás következett, a beívelt labdát ezúttal Simonovszki fejelhette kapura, azonban a temesvári hálóőr ismét védeni tudott.

Szünet után alig öt perc elteltével egy szerencsés találattal egyenlített az OSK: Dalmau távolról vette célba az ellenfél kapuját, a labda pedig Artean lábán megpattanva, védhetetlenül vágódott Straton kapujának jobb felső sarkába (1–1).

A folytatásban feljavult Eugen Neagoe tanítványainak játéka, és a 63. percben Tandia hagyott ki egy nagy lehetőséget, amikor egyedül törhetett kapu felé, de kisodródott helyzetből csak a hálóőrt találta el.

Öt perccel később Dalmau remekül passzolt Hamed elé, aki azonban rosszul találta el a labdát, így lövését Straton könnyedén védte. A temesváriak sem késlekedtek a válasszal, és két helyzet is kimaradt Niczuly kapujánál: előbb a 69. percben Ciucur közeli lövését blokkolta Obšivač, majd egy perccel később Vasvári lövése süvített el az oldalléc mellett.

A 79. percben vezetéshez jutottak a piros-fehérek: a csereként beállt Kuku iramodott meg a kapu felé, és a mintegy 25 méterről leadott nagy erejű lövése utat talált Straton hálójába (1–2).

Három perccel később Fülöp növelhette volna a szentgyörgyiek előnyét, de jól elvégzett szabadrúgása nyomán a labda a kapufán csattant.

Már csak egy perc volt hátra a rendes játékidőből, amikor egyenlített a hazai csapat: Oliva tört be a tizenhatosra, és már csak Niczullyal állt szemben, aki bravúrral védett, de a labda Șeroni elé pattant, és az elalvó védők gyűrűjében a hálóba gurította a játékszert (2–2).

A háromszékiek közel álltak a győzelemhez, de végül csak egy ponttal térhettek haza temesvári kiszállásukról. És mivel riválisai győzni tudtak ebben a fordulóban, az OSK visszacsúszott az alsóház rangsorának utolsó helyére.

A következő fordulóban a piros-fehérek április 9-én, hétfőn 18 órakor az azonos pontszámmal rendelkező Bukaresti Juventus otthonában lépnek majd pályára.

„Amilyen játékot mutattunk az első félidőben, nem is érdemeltünk többet, még annak ellenére sem, hogy kihagytunk egy nagy helyzetet, és akár egyenlő állással vonulhattunk volna szünetre. A második játékrészben viszont már egészen másképp festett a dolog. Igyekeztünk nyomás alatt tartani az ellenfelet, sikerült is két gólt szereznünk, és ezen kívül is voltak még lehetőségeink.

Az utolsó percben bekapott gól azonban elrontotta az esténket. Ugyanez történt az előző fordulóban a Voluntari ellen is, amikor a hosszabbításban egyenlítettek.

Ezzel az elvesztett négy ponttal már egészen jól állnánk. De megyünk tovább, fel kell vállalnunk a hibáinkat, a folytatásban pedig oda kell figyelnünk, hogy ezek ne ismétlődjenek meg, és akkor rendbe fognak jönni a dolgaink.” – nyilatkozta a mérkőzés után Eugen Neagoe, a Sepsi OSK vezetőedzője.

Labdarúgás, 1. Liga, rájátszás, 3. forduló, Temesvár, Dan Păltinișanu Stadion:

Temesvári Poli–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2–2 (1–0),

gólszerzők: Ciucur (23.), Șeroni (89.), illetve Artean (50., öngól), Kuku (79.).

Temesvár: Straton – Haruț, Artean, Cînu, Raț – Enescu, Vaşvari, Munteanu, Croitoru (Șeroni, 84.), Ciucur (Oliva, 70.) – M. Roman. Edző: Leo Grozavu.

Sepsi OSK: Niczuly – Dalmau, Ursu, Obšivač, Sato – Ghinga (Petrović, 60.), Fülöp, Oliveira (Kuku, 46.), Tandia, Hamed (Dima, 90.) – Simonovszki. Edző: Eugen Neagoe.

Sárga lap: Cînu (74.), Croitoru (75.), illetve Sato (43.), Ghinga (54.), Ursu (60.)

Piros lap: Raț (90+3., Poli)

Játékvezetők: Radu Petrescu (Bukarest), Mircea Grigoriu (Bukarest), Alexandru Cerei (Kolozsvár).

További mérkőzések a rájátszás 3. fordulójából:

Concordia Chiajna–FC Botoșani 0–0

Bukaresti Dinamo–Bukaresti Juventus 1–2 (0–1)

FC Voluntari–Medgyesi Gaz Metan 1–2 (0–0)

Ranglista, alsóház:

7. Dinamo 23 pont

8. Botoșani 22

9. Voluntari 18

10. Chiajna 16

11. Temesvár 15

12. Medgyes 14

13. Juventus 13

14. Sepsi OSK 13