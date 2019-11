A Vasas vendégeként nyert a GYHK

Kézben tartották a mérkőzést a sereghajtóval szemben • Fotó: Schiller-Vasas

Vasárnap este a Vasas Jégcentrumban, mintegy 150 gyergyói szurkoló által buzdítva lépett jégre a Gyergyói Hoki Klub. Kellettek a pontok, de ezen felül az is motiválhatta a gyergyóiakat, hogy visszavágjanak az októberi váratlan, 4–2-es hazai vereség miatt.

HIRDETÉS

Gógáék be is költöztek a házigazdák harmadába, és a gól lógott a levegőben. Ez a 15. percben érett be, amikor Pesztunov lopta látványosan a távolságot a kapuval szemben, a betömörülő Vasas védelem között bombázott a kapuba.

Az első kiállítás a szünet előtt fél perccel jött, és áthúzódott a második harmadra is. Ekkor azonban hamar véget ért, a Ferencz-Csibi által lekészített koronggal Valdix duplázta meg az előnyt.

Ezt követően egymás után négyszer állítottak ki gyergyói játékost a játékvezetők, de az emberhátrányokat sorban hatástalanították a vendégek.

A harmadik harmad így 0–2-es eredménynél jött, ekkor azonban a harmadik Schiller-Vasas kiállítást is kihasználta Malcolm Cameron legénysége. Ezúttal Tendler volt eredményes a kapu előtti kavarodásban.

Már megnyugodott a csapat és a szurkolók is, hogy nem lesz újabb kellemetlen meglepetés. Vissza vettek a tempóból Vorobjevék, de hamar láthatták, a Vasas fiataljai ellen nem szabad lazítani. Inglis találatával szépített a házigazda. Ennél azonban nem tellett többre az erejükből.