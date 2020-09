A Vasas Femina-játékos góljai válogatottságot értek

Geréd Erika (balról) magára öltheti a válogatott mezért • Fotó: Beliczay László

Simán, 3–0-ra nyert a Székelyudvarhelyi Vasas Femina a női labdarúgó 1. Liga új idényének első játéknapján. A Borgóprundi Heniu elleni diadalból a hazaiak védője, Geréd Erika igazán kivette a részét, ő lőtte az együttes második és harmadik gólját – öt perc leforgása alatt. A lelátón ott volt a válogatott másodedzője, aki a lefújást követően megkereste a játékost, elmondta, nagy az esély, hogy ott lesz a keretben a szeptemberi párharcokra.

Azóta meg is érkezett a behívója, aminek természetesen nagyon örült a védőjátékos. A 21 éves labdarúgó súlyos sérülésen van túl, tavaly márciusban bokatörést szenvedett egy mérkőzésen. „Nagy szerencsém volt, hogy nem kellett megműteni a lábamat, de így is sokáig tartott a felépülésem. Abban az időszakban nem is tudtam a focira gondolni, az volt számomra a fontosabb, hogy újra tudjak járni” – mondta el megkeresésünkre a Vasas Femina labdarúgója.

Hozzátette, ahogy lábadozott, úgy kezdte el a könnyített edzéseket, másfél hónapig csak a bal lábával rúgta a labdát. „A maximumot adom belé mindig az edzéseken, fontos, hogy amit csinálok, azt szívből tegyem. A mostani meccsünk volt az első hat hónap szünet után, készültünk,

jól játszottunk, nyertünk. Csapatkapitány voltam, két gólt szereztem fix fázisból. Szóval, összejött minden.

Nem az első behívója a válogatottba, ahol edzőmeccseken rendre szerephez jutott, eddig egy hivatalos mérkőzésen játszott harminc percet. „Nekem ez egy nagy lehetőség, a válogatottnál teljesen más edzéseken vehetek részt, ahol sokkal nagyobb a tempó, a legjobbak között lehetek, ha pedig lehetőséghez jutok, az csak bónusz számomra” – mondta Geréd.

Egy másik Vasas Femina-játékos, Ana Vlădulescu is ott van a keretben. A román csapat szeptember 12-én gyűl össze, 18-án Belgiumban vendégszerepel, 22-én pedig Mogoșoaián a horvátokat fogadják.

Addig is lejátsszák a második fordulót az 1. Ligában, a székelyudvarhelyiek pénteken 11 órától a Resicabányai Banat Girls együttesét látják vendégül.

A román női labdarúgó-válogatott kerete



Kapusok: Andreea Părăluță (Levante UD), Camelia Ceasar (AS Roma).

Védők: Teodora Meluță (Kolozsvári U Olimpia), Geréd Erika (Székelyudvarhelyi Vasas Femina), Olivia Oprea (Villarreal), Andreea Corduneanu (Borgóprundi Heniu), Cosmina Dușa, Cristina Codrescu (mindketten Kisbecskereki Fortuna).

Középpályások: Anne Maria Bănuță (Stade Brestois), Ștefania Vătafu (RSC Anderlecht), Mihaela Ciolacu (Kolozsvári U Olimpia), Herczeg Andrea (Szombathelyi Haladás), Bianca Sandu (Diósgyőri VTK), Nicoleta Deca (Kisbecskereki Fortuna).

Csatárok: Laura Rus (Kisbecskereki Fortuna), Ana Vlădulescu (Vasas Femina), Florentina Olar (FC Nordjaelland), Andreea Laiu (Borgóprundi Heniu), Cristina Carp (Fortuna Hjorring), Mara Bâtea (Kolozsvári U Olimpia).