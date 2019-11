A továbbjutás küszöbén a Sepsi-SIC

A visszavágó-sorozattal folytatódnak a női kosárlabda Európa Kupa csoportkörének küzdelmei, amelynek negyedik játéknapján a Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC a Sepsi Aréna közönsége előtt biztosíthatja be továbbjutását a kontinensviadal kieséses szakaszába.

A törökök elleni győzelem nyitotta meg a kaput a továbbjutás felé • Fotó: Sánta Imre

Ami azonban nem sikerült Lengyelországban, most összejöhet hazai pályán, és győzelmük esetén a négyszeres bajnok és kupagyőztes szentgyörgyiek továbbléphetnek csoportjukból. A Galatasaray Istanbul és a Lulea BBK legyőzése után a Sepsi-SIC jelenleg a második helyen áll, egy újabb siker azonban az éllovas pozíciójába röpítheti a háromszékieket.

A csütörtök este 19 órakor kezdődő találkozót megelőzően Zoran Mikes vezetőedző a csoportbeli ellenfeleket méltatta, hiszen az Artego és a Galatasaray is remek teljesítményt nyújtanak hazájuk bajnokságában, így nagyon jó eredménynek számít, hogy csapata eddig két győzelmet szerzett az európai kupasorozatban.

A bosnyák tréner szerint nagyon fontos mérkőzés előtt állnak, amelyen majd mindent beleadnak annak érdekében, hogy egy újabb sikerrel a csoport élére álljanak. A szakember továbbá kiemelte, már az Euroliga és Európa Kupa-győztes Galatasaray legyőzésével is történelmi tettet hajtottak végre, és amennyiben az Artego ellen is begyűjtik a két pontot, csoportelsők lesznek, ami újabb történelmi sikert jelentene.

„Amikor az Artego elleni összecsapásra gondolok, még mindig a fejemben jár az első meccs, amely két egymással ellentétes félidőből állt. A mérkőzés első részében gyengén játszottunk, a másodikban viszont már jobban, de tulajdonképpen csak az utolsó negyedben teljesítettünk igazán jól. Ez viszont a következő két meccsre olyan önbizalmat adott, amelyet megőriztünk, ezért bízok abban, hogy most is jó játékot fogunk mutatni, amelyhez ha társul a csarnok remek hangulata is, képesek leszünk legyőzni ellenfelünket.

Akkor nagyon közel kerülünk a továbbjutáshoz. Mind taktikailag, mind mentálisan és fizikálisan tudásunk legjavát fogjuk nyújtani a siker érdekében”

– nyilatkozta Zoran Mikes, a Sepsi-SIC vezetőedzője.

Telt házra és a szurkolók segítségére, valamint győzelemre számít Annemarie Gödri-Părău, a zöld-fehérek csapatkapitánya, aki szerint az Artego megérdemelten áll a csoport élén, nagyobb meglepetésnek számít a Galatasaray gyengébb szereplése.

„Nagyon akarjuk ezt a győzelmet, és biztos vagyok abban, hogy a szurkolók is segíteni fognak ebben. Sokat készültünk erre a mérkőzésre, felszabadultan kell játszanunk, és az első meccshez képest a védelemben kell jobban teljesítenünk, mert a szerzett labdákkal a támadó játékunk is eredményesebb lesz” – fogalmazott a háromszékiek irányítója.