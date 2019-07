A szénabálának nyoma veszett a Hargita Ralin

Noha már múlt szombaton este véget ért a 27. Hargita Gyöngye Rali, a sportesemény rendezői tényleges munkájukat szerdán este fejezték be. Ferencz Csaba főszervező válaszolt az eseménnyel kapcsolatban felmerült kérdésekre, kritikákra.

Négy ekkora szénabála tűnt el a libáni szakaszon • Fotó: Facebook/Ferencz Csaba

A főszervező hozzátette, már a korábbi években is előfordult, hogy ismeretlen tettesek több pályaelemet elloptak. „Tavaly a használt gumik, azelőtt pedig a szalagtartó vascölöpök tűntek el. Ezeket azért helyezzük ki, hogy megóvjuk az útpadkát. Előfordult, hogy egy korábbi rali alkalmával kollégáim reggel hatkor kimentek és pótolták az ellopott vascölöpöket, én nyolc óra körül mentem, hogy a versenyzők előtt ellenőrizzem a pályát, a cölöpök már ismét hiányoztak. A szénabálás megoldás jól sikerült, jövőre is ezeket fogjuk kitenni, még többet” – tette hozzá.

Nem tudom, ki és minek vitte el, ez számomra is nagy kérdőjel. Az ilyen bálák előállítása, kiszállítása és összeszedése nem kis pénzbe kerül a szervezőknek”

„Idén környezetvédelmi meggondolásból nem gumikat tettünk ki a kanyarokba, hanem 300 kilós szénabálákat. A versenyzők így is megcsípték az út szélét, de nem olyan mértékben, mint a korábbi években. Vasárnap estére sikerült befejeznünk egy 27 kilométeres szakaszt, Patakfalván, Szentpálon és Lövétén. Számunkra az volt a legfontosabb, hogy az úttestet ismét biztonságosan közlekedhetővé tegyük. Hétfőn pedig már a Bucsint takarítottuk a szalagoktól. Libánon folytattuk a munkát, kezdtük összeszedni a szénabálákat, amikor kiderült, hogy négy darab eltűnt.

„A ralisok arról híresek, hogy mindig sietnek, és versenybalesetek történnek, ez a ralival együtt jár. Most is volt négy ilyen kisebb esemény, kerítést törtek át, villanypóznának mentek neki, szalagkorlátot súroltak. Ezek versenykárnak minősülnek, a szervező klubnak ilyen esetekre van biztosítása. Minden esetben kártalanítunk, ez jelenleg is zajlik” – mondta.

Szombaton a harmadik hurok előtt nem tudták megnyitni az útszakaszokat a szabad forgalom számára.

„Megvolt az engedélyünk arra, hogy reggel 8-tól délután fél 7-ig teljesen lezárjuk azt a zónát. Ám én mindig is a kompromisszumra törekedtem, az embereknek szerettem volna megadni azt, hogy tudjanak szabadon mozogni az utakon, így nem zártuk le hermetikusan a vidéket. Ám mint azt előre jeleztük, a felnyitás csak akkor működik, ha normális mederben zajlik a verseny. Amikor az első hurok után megnyitottuk az utakat, mi is meglepődtünk, mekkora vándorlás indult el egyik pályáról a másikra. Akkor már látszott, hogy nem az egyórás, hanem a közel másfél órás időintervallumba sem férünk bele. A második hurok kezdetén, amikor elment a biztonsági autó és az első versenyautó várta a rajtot, az úton szembejött egy kisteherautó, aminek semmi keresnivalója nem volt akkor a pályán.

Ez nagyon veszélyes volt, emiatt döntöttem úgy, hogy másodszor már nem nyitjuk meg az utakat. Elnézést kérek azoktól, akik ott ragadtak, de a legfőbb szempont számunkra a biztonság a pályákon”

– folytatta a főszervező, majd hozzátette, jövőre meghosszabbítják a rali programját, hogy a szabad átjárás gond nélkül történjen.

A versenyautók miben tudnak kárt tenni? Ezekkel a kocsikkal nem lehet felgyűrni az aszfaltot – jön a válasz. „Ezer kilós autókról van szó, nem 24 vagy 48 tonnás teherautókról, sokkal kisebb a súlyuk. A guminyomok persze ott maradnak az útfelületen, mint például a városi szakaszon, de az pár nap alatt lekopik” – nyilatkozta Ferencz.