A Sportklub csatára lehet az Erste Liga legjobbja

Joshua Shalla (25-ös mezzel) minden megmozdulása élményt jelentett a nézőknek • Fotó: Gábos Albin

A díjra a liga vezetőedzői jelöltek játékosokat, és a győztest is ők választják ki. A díjazott személye május végén derül ki.

Nagy Gergő, a megosztott aranyérmes FTC-Telekom 30 éves csapatkapitánya már az alapszakaszban is igen eredményes volt, hiszen 36 meccsen 18+20-es mutatóval zárt, de a folytatásban még rá tudott tenni erre egy lapáttal. A középszakaszban nyolc találkozón hat gól és kilenc assziszt volt a mérlege, majd a Titánok elleni negyeddöntőt 3+9-cel fejezte be, két meccsen is négy pontig jutott a sorozatban. Az UTE elleni elődöntő mindkét meccsén betalált és elő is készített a válogatott támadó.

A 28 éves kanadai Joshua Shalla első idényét töltötte az Erste Ligában, és a megosztott első Csíkszeredai Sportklub egyik legjobbja volt.

Az alapszakasz assziszt- és pontlistáját az első helyen zárta: 34 meccsem 28+39 volt a mérlege.

A középszakaszban sérüléssel küzdött, egy meccsen szerepelt, de a negyeddöntőben már volt gólja és gólpassza is, majd a Gyergyói HK elleni elődöntő két meccsét két góllal és három assziszttal a Sportklub legeredményesebbje volt.

A 22 éves Szűcs István a Hokiklub Budapestből emelkedett ki teljesítményével. Az alapszakaszt 36 meccsen 22 góllal és 15 assziszttal zárta, majd a középszakaszban még három gólpasszt gyűjtött. Volt négypontos meccse is, nagy szerepet játszott az UTE és a Brassó elleni sikerekben. Teljesítményére a MAC Újbudánál is felfigyeltek, így a szlovák Extraligában is bemutatkozhatott.