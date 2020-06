A sevillai derbivel újraindult a spanyol foci

Kilencvenhárom nap szünet után indult útjára a labda a spanyol bajnokságban • Fotó: Facebook/La Liga

A La Liga március 10-én rendezett Eibar–Real Sociedad mérkőzést követően a koronavírus-járvány miatt szakadt félbe, és kilencvenhárom nap után az FC Sevilla–Real Betis találkozóval folytatódott.

A csütörtök késő este a sevillai városi derbi második félidejében a Julen Lopetegui által irányított házigazda egy véleményes helyzetben megítélt büntetőt értékesítve került előnybe, majd nem sokkal később megduplázta előnyét. Ez végül elég volt a sikerhez, hiszen a vendég Betis mindössze egyszer találta el a kaput, és abból sem született gól.

A Sevilla ezzel megerősítette harmadik helyét a tabellán. Üldözői közül az ötödik Getafe lép előbb pályára, pénteken a Granada vendége lesz, a jobb gólkülönbségének köszönhetően negyedik Real Sociedad pedig vasárnap az Osasunát fogadja. Pénteken valenciai derbit is rendeznek, a „denevérek” este 11 órakor a Levantét fogadják.

A bajnokság félbeszakadásakor döntetlent halmozó Altético Madridra (utóbbi négy meccsén háromszor ikszelt, összesen tizenkétszer) vasárnap nagyon nehéz kiszállás vár, hiszen az Athletic Bilbao vendége lesz. Hasonlóan nehéz feladat vár a címvédő és a bajnokságot két ponttal vezető FC Barcelonára, a katalánok szombaton késő este a kiesés elől menekülő Mallorca otthonában játszanak.

A gigászok közül talán a Real Madridra vár a legkönnyebb feladat, vasárnap a 16. helyezett Eibart fogadják az Alfredo di Stéfano Stadionban (a Santiago Bernabéu stadiont jelenleg felújítják).

Ezzel elkezdődik az erőltetett menet a spanyoloknál, hiszen a hétvégi fordulókat hétközi meccsek váltják, így négynaponta lépnek pályára a csapatok. A tervek szerint a bajnokság július 19-én ér véget.

La Liga, 28. forduló:

Sevilla–Real Betis 2–0 (0–0),

gólszerzők: Ocampos (56. – 11-esből), Fernando (62.).



Péntek:

20.30 Granada–Getafe (Digi Sport 3, Telekom Sport 3)

23 órától Valencia–Levante (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)



Szombat:

15 órától Espanyol–Alavés (Digi Sport 2, Telekom Sport 4, Look Plus)

18 órától Celta Vigo–Villarreal (Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look Sport 2)

20.30-tól Leganés–Valladolid (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)

23 órától Mallorca–Barcelona (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)



Vasárnap:

15 órától Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

20.30-tól Real Madrid–Eibar (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

23 órától Real Sociedad–Osasuna (Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Plus)

A bajnokság állása:

1. FC Barcelona 27 mérkőzés/58 pont

2. Real Madrid 27/56

3. Sevilla 28/50

4. Real Sociedad 27/46

5. Getafe 27/46

6. Atlético Madrid 27/45

7. Valencia 27/42

8. Villarreal 27/38

9. Granada 27/38

10. Athletic Bilbao 27/37

11. Osasuna 27/34

12. Real Betis 28/33

13. Levante 27/33

14. Alavés 27/32

15. Valladolid 27/29

17. Eibar 27/27

17. Celta Vigo 27/26

18. Mallorca 27/25

19. Leganés 27/23

20. Espanyol 27/20