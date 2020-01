A pihenő után kapcsoltak a magyarok a kézi Eb-n

Remek második játékrésszel győzelmet ért el Magyarország • Fotó: MKSZ/Kovács Anikó

Vasárnap a második játéknapot rendezték a férfi kézilabda Európa-bajnokságon. A Malmö Arénában Magyarország fontos párharc előtt állt, a szlovénok elleni meccs kimenetele nagyban befolyásolta, hogy a továbbiakban milyen úton haladhat a kontinenstornán: az érmes álmokért, vagy az olimpiai selejtezőt jelentő helyekért.

Az elején Balogh remekül találta meg Bánhidit, a beálló be is lőtt két gólt, aztán a kiszolgáló is értékesített egy lehetőséget emberelőnyben. Bár Gulyás István tanítványai rendre vezettek, az ellenfélnek mindig volt válasza, így fej-fej mellett haladtak.

A 10. percben volt először az előny a szlovénoknál (6–5), Balogh hetesből egyenlített. A szlovén átlövők kapták el a fonalat, bombagólokkal hoztak össze háromgólos különbséget (10–7).

Túloldalt Ligetvári mutatta be, hogy ő is képes hálószaggató találatra. Támadásban pár technikai hiba azt jelentette, hogy a 26. percben 14–10-re húzott el az ellenlábas.

A pihenőig majdnem meg is tartotta ezt az előnyt (16–13).

A második felvonást jól indította meg a magyar válogatott: Bánhidi és Máthé találataival és Mikler védéseivel a 40. percben össze is jött az egyenlítés (17–17).

Megtorpant a szlovén gárda, gyorsan kihasználták a piros mezesek, a 45. minutumban már hárommal mentek (18–21).

Negyedórával a vége előtt lépett csak a pályára a szlovénok sztárja, Bombac, rögtön ki is osztott két gólpasszt. Ligetvári válaszolt ugyancsak kettővel (22–24).

A végjáték óriási adok-kapok volt, a két fél beleadott mindent, az 58. percben jött fel egyre Szlovénia (27–28). Ligetvári szerencsés gólja követte: a védőfalon megpattant labda becsapta a kapust.

Hetest értékesített az ellenlábas, kikérte utolsó idejét is a másodedző, Chema Rodriguez – amikor még 19 másodperc volt hátra. Taktikusan végigpörgették a fennmaradó szekundumokat, megnyerte a párharcot (28–29).

A magyar válogatott ezúttal is megmutatta azt, amit ezen az Eb-n az eddigi találkozóin, csapategységben nagyon erős. Két játéknappal a középdöntő befejezése előtt nem lehetetlen, hogy Baloghék odaérjenek az elődöntőig.

Férfi kézilabda Európa-bajnokság, középdöntő, 2-es csoport, 2. forduló:

Szlovénia–Magyarország 28–29 (16–13).

A magyarok gólszerzői: Bánhidi Bence 9, Ligetvári Patrik 6, Győri Mátyás, Nagy Bence 3-3, Balogh Zsolt, Máthé Dominik, Rosta Miklós 2-2, Bóka Bendegúz, Szita Zoltán 1-1.

A csoport másik meccsein:

Portugália–Izland 25–28 (12–14),

Norvégia–Svédország 23–20 (12–8).

A 2-es középdöntő állása:

1. Norvégia 6 pont/3 meccs

1. Magyarország 4/3 (82–82)

3. Szlovénia 4/3 (79–75)

4. Izland 2/3 (73–79)

5. Portugália 2/3 (88–87)

6. Svédország 0/3.