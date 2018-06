A németek nem tudták áttörni a mexikói falat

Megremegtek az udvarhelyi kezek, hatodik helyen végzett az ISK-FSK

Az idény utolsó találkozójának volt is, meg nem is tétje a székelyudvarhelyi asztaliteniszcsapat számára. A fiúk már korábban bebiztosították a tagságot jövőre is az élvonalban. A búcsúmeccsen az európai kupaindulás megkaparintásáért adogattak.