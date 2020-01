A legjobb négy között a Sepsi-SIC és a KSE

Kettős győzelemmel jutott a négyes döntőbe a háromszéki gárda • Fotó: Sánta Imre

A folytatásban nem adta fel a küzdelmet a partiumi együttes, Zoran Mikes tanítványai pedig támadásban sok labdát elszórtak, így a nagy formában játszó Mosby lehetőséget kapott, hogy előbb egyenlítsen, majd egy értékesített büntetővel a vezetést is megszerezze csapatának (31–32).

A Sepsi-SIC négypontos előnnyel várta a visszavágót, amelyen a vendégek indíthatták az első támadást, gyorsan előnyhöz jutottak, majd sikerült megduplázniuk is azt. Azonban a válasszal nem késlekedtek a zöld-fehérek sem, akik hamar fordítottak, majd a két csapat felváltva szerezte pontjait. Az első negyed utolsó perceiben aztán rákapcsoltak a szentgyörgyi lányok, és Givens, Vucetic, valamint Topuzovic találatainak köszönhetően hatpontos előnyre tettek szert (25–19).

Szünet után megváltozott a játék képe, Pasic, Mandache és Givens minden pozícióból betaláltak, majd Orbán is feliratkozott a pontszerzők listájára, és ekkor már húsz pont fölötti különbség alakult ki a két csapat között (62–41). A szatmáriak játéka teljesen szétesett, és később csak Podar, valamint Oláh távoli találatainak köszönhetően tudtak faragni valamelyest a hátrányukból (67–49).

Az utolsó tíz percben is nagy lendülettel támadtak a háromszékiek, Vucetic megállíthatatlan volt, de jól szállt be a kispadról Topuzovic is, míg a túloldalon csak Mosby tudott felnőni az elvárások szintjére.

Így tehát a meglepetés elmaradt, a Sepsi-SIC a második félidőben mutatott lehengerlő játékával 90–63 arányú fölényes győzelmet aratott, és bejutott a Román Kupa négyes döntőjébe.