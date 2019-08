A labdarúgást ünnepelték Gyergyóban

Közös fotó is készült a legvégén • Fotó: Rokaly Balázs

Van amire emlékezni, ami a gyergyói labdarúgást illeti, hiszen idén ötven éve nyerte meg a város csapata az első Hargita megyei bajnokságot, majd a rájátszást is kipipálva jutott a C ligába. Az 1969-es csapat tagjai közül többen jelen voltak a szombati ünnepségen, de szép számban vettek részt azok közül is, akik negyven éve a B ligába lépéshez segítették a Jövőt. Az öregfiúk az ünnepélyes megnyitó után ismét kék-fehérbe öltöztek egy nosztalgiafoci erejéig.

Az ünnepnapon sem maradt el az ifjúságiak tornája. A Jövő FC Juniors CUP keretén belül hat klub csapatai három korosztályban mérkőztek. A 2009-ben született gyerekek rangsorában első helyen a Jövő FC A csapata, második helyen a gyergyóremetei együttes, harmadikon pedig a Jövő FC B végzett.