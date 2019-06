A kupadöntőt csak az egyik csapat akarta?

A gyergyószentmiklósiak simán jutottak tovább • Fotó: Gergely Imre

„Mi többször is kértük, hogy halasszák el a döntőt, mivel két alapjátékosunk jelenleg a székely válogatottal szerepel a CONIFA Eb-n. A megyei labdarúgó-szövetség nem hagyta jóvá, mondták, hogy tárgyaljunk Gyergyóval, ám velük sem tudtunk megegyezni. Mi mindent megtettünk, hogy halasszuk el a meccset, ám nem találtunk partnerre, mondván, hogy június 20-áig mindenképp le kell játszani a döntőt. A VSK-nak csak ez a szerdai időpont felelt meg, mivel vasárnap a bajnoki döntőn lépnek pályára, majd jövő héten kezdődik számukra a 3. ligás osztályozó. Tavaly amúgy június 23-án rendezték a döntőt, ezt idén is megtehették volna” – mondta az Egyesülés csapatvezetője, Klein László.

HIRDETÉS

„Rajtunk kívül mindenki ezt az időpontot akarta. Érdekesség, hogy ha halasztották volna a meccset, akkor az aktuális táblázatot figyelembe véve a gyergyóiak kellett volna hozzánk jöjjenek. Amikor felajánlottam, hogy semleges pályán játsszuk a döntőt, mint az országos szinten, arra nem jött semmi reakció. Ez volt az ötödik kupadöntőnk, a negyedik, amikor idegenben kellett játszanunk.

Szerintem mindenkit egyenlőként kellene kezelni. Az elmúlt években a harmadosztályos csapatok után mi vittük a megyei foci zászlaját, szép eredményeket értünk el a Román Kupában. Nem hiszem, hogy ennyire mellőzniük kellene minket”

– tette hozzá Klein.

„Gondolkodtunk azon is, hogy nem jelenünk meg a szerdai időpontban, ám a srácok a szezonban nagyot küzdöttek azért, hogy idáig eljussunk, így végül elutaztunk. A mérkőzés előtt kaptam egy sms-t, hogy ha nem jelenünk meg, a szabályzat szerint a csapatot kizárhatják a bajnokságból. És tényleg van egy ilyen passzus, ám jön egy másik kérdés. Az idei kiírás első fordulójában nem rendezték meg a Tusnádi Piliske–Csíkszentgyörgyi Fiság meccset, mivel a hazaiak előre jelezték, hogy nem jelennek meg, ám a csapatot végül nem zárták ki a bajnokságból. Miért nem lehet mindenkinél ugyanazt a mércét alkalmazni?

Az ifjúsági játékosok nevezésével próbáltunk tiltakozni az ellen, hogy semmibe vesznek minket”

– folytatta a csapatvezető.

„Nálam és a srácoknál jobban senki sem sajnálja, hogy így kellett megoldjuk a döntőt, nagyon fáj nekünk. Ám ha felvettem a harcot, akkor addig folytatom, amíg mindenkit egyformán fognak kezelni a megyei fociban. A csapat vezetősége nevében pedig gratulálok a VSK-nak a kupagyőzelemhez, és további sok sikert kívánunk nekik” – zárta a beszélgetést Klein.

Megkerestük a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület elnökét, Tamás Zoltánt is. „A kupadöntő időpontja már rég le volt szögezve. A másik dolog, hogy a szervezési szabálykönyv (ROAF) szerint június 20-áig le kell jelenteni az országos szövetségnél a kupagyőztest. Keresztúr azzal indokolta halasztási kérelmét, hogy amiatt nem tud megjelenni, mert két játékosa ott van a válogatottban – pedig a csapatuk gerince még így is adott volt. A szövetség nem zárkózott el a halasztástól, de mi csak akkor tudtuk volna megváltoztatni az időpontot, ha Gyergyó június 20-áig le tudja játszani a meccset. A VSK viszont nem ment ebbe bele, mivel hamarosan 3. ligás selejtezőt kell játszania” – nyilatkozta az elnök.

Nem volt más megfelelő időpont

„Egyszerűen nem volt más időpont a kupadöntőre. Vasárnap megyei bajnoki döntőt játszunk, aztán következik számunkra a szezon legfontosabb két mérkőzése, azaz az osztályozó a harmadik ligáért június 15-én és 22-én. Ezek közé a meccsek közé nem szúrhattuk be még a kupadöntőt is. Hozzáteszem, a megyei labdarúgó-szövetség már egy hónapja leszögezte ezt a dátumot, ezt az ellenfél is ismerte, és mi ennek megfelelően készültünk, tudván, hogy június 20-áig mindenképpen le kell záruljon a kupa megyei szakasza. Felelőtlenség lett volna az utolsó pillanatokban módosítani ezen és megnehezíteni a dolgunkat az osztályozóra. Köszönjük, hogy a pályára lépett keresztúri fiatalok vállalták a játékot és sportszerűen focizva mindent megtettek a helytállásért” – fogalmazott Puskás István, a Gyergyói VSK labdarúgó-szakosztályának vezetője.