A koronvírusteszt hátráltatja a gyergyóiak selejtezőjét

A gyergyói játékosok a második teszt hiánya nélkül nem léphetnek pályára a szombati selejtezőn • Fotó: Erdély Bálint Előd

Semleges környezetben, Marosvásárhely mellett, Nyárádtőn kellene selejtezőt vívjon a Gyergyószentmiklósi VSK a hétvégén. A labdarúgó 3. Ligáért a Brassói Corona és a Marosújvár, azaz Brassó és Fehér megyei bajnok ellenében küzdhetnek a Hargita megyét képviselő gyergyóiak, de még az is elképzelhető, hogy mégsem lehet ott a csapat.

A részvétel kötelező feltétele, hogy a keret minden tagja két frissen elvégzett, negatív koronavírustesztet kell felmutasson. Az első teszteken túl vannak a játékosok és szakmai stáb, de a környékbeli laboratóriumok leterheltsége miatt egyelőre nem kaptak időpontot a második teszt elvégzésére – közölte érdeklődésünkre Rokaly Attila.

Erről tájékoztatták a megyei szövetséget és más intézményeket is, és közösen keresik a megoldást.

A keret elvileg meglenne a selejtezős szerepléshez, de még ez is változhat, hiszen több játékos azt fontolgatja, hogy nem vállalja a kockázatot és inkább lemondja a szereplést. Érthető lenne ez is részükről, hiszen nem csak magukat, családtagjaik egészségét is féltik – tette hozzá Rokaly.

És ha így lesz, akkor egy hiányos kerettel nem is volna értelme kiállni az erős ellenfelekkel. Ekkor pedig a játékot esetleg vállalók számára is értelmetlen lenne kifizetni a tesztek nem olcsó díját – ismerteti a kételyeit.

Egyelőre mindenképpen azon vannak, hogy a tesztelés megtörténjen, és meglegyen a keret. Az idő sürget, hiszen csütörtök estig már rendelkezniük kell az eredményekkel.

Ha ez nem történhet meg, kénytelenek lesznek lemondani a selejtezőn való részvételt



– összegzett Rokaly.

Korábban a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) székházában 14 hármas csoportot alakítottak ki, ezek győztesei indulhatnak a következő idényben a harmadosztályban. A székelyföldi megyék bajnokcsapatai az irányított sorsoláson csak Közép-régióbeli megyék bajnokcsapatait kaphatták ellenfélül.

A Közép-régió 1-es csoportjának (Szeben, Kovászna és Maros megyék bajnokai) mérkőzéseit Brassóban az Ifjúsági stadionban rendezik. Augusztus 1-én a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II.–Nyárádtői Unirea, augusztus 5-én a Nagydisznódi Măgura–Sepsi OSK II., míg augusztus 9-én Nyárádtő–Nagydisznód szerepel a programban.

A 2-es csoport tagjai (Fehér, Brassó és Hargita megyék bajnokai) Nyárádtőn fognak játszani, szombaton Brassói Corona–Gyergyószentmiklósi VSK, jövő szerdán Marosújvár–Corona, míg jövő vasárnap Gyergyói VSK–Marosújvár találkozót rendeznek.

A mérkőzések egyaránt 17.30-kor kezdődnek.