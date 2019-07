A jövőre is gondolnak a güdüci hegyikerékpár-versenyen

A Güdüc MTB hegyikerékpár-versenynek már komoly rangja van a sportág hazai kedvelői között, évről évre nő a részvevők száma. A rendezvény idei kiadására több mint kétszáz versenyzőt várnak. A profik számára is komoly kihívás lesz, de az amatőröknek is jó élményt biztosít a vasárnapi sportesemény. Ugyanakkor a legkisebbekkel is szeretnék megkedveltetni a sportolást.