A hajrában döntött a Vasas Femina

Nagyon nehéz mérkőzésen húzta be a győzelmet vasárnap délután a Székelyudvarhelyi Vasas Femina, a női labdarúgó 1. Liga 12. fordulójában 2–1-re legyőzte a Borgóprundi Heniut. A Vasas Femina II. is sikerrel vette a hétvégi fordulót, idegenben gyűjtötte be a pontokat.