A GYHK sikerrel nyitott a középszakaszban

Emberelőnyben és emberhátrányban is százszázalékos teljesítményt nyújtva, a játékidő legnagyobb részében uralva a mérkőzést húzta be a három pontot a Gyergyói Hoki Klub a Schiller-Vasas ellen az Erste Liga középszakaszának alsóházában. Ennek ellenére az utolsó pillanatokig izgulnia kellett a piros-fehér szurkolóknak.

• Fotó: Schiller-Vasas

Mindössze két gólt láthatott a Vasas Jégcentrum (többségében GYHK-szurkoló) közönsége, mindkettőt a házigazdák kapták, és így nyertek Gógáék első középszakaszbeli meccsükön. Lehetett volna akár kiütéses győzelem is, de most is érvényes volt az elcsépelt mondás, hogy a hokit gólra játsszák.

Jordon Cooke úgy őrizte meg érintetlenül a ketrecét, hogy igazán nagy bravúrokat nem is kellett bemutatnia, kifogástalanul működött a gyergyói védelem. Ellenben a túloldalon Sági Márton gyakorlatilag egymaga tartotta meccsben a csapatát.

Az első húsz percben nem esett gól, és a GYHK játszott fölényben úgy is, hogy Malcolm Cameron együttese két emberhátrányt védekezett ki.