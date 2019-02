A GYHK ötödször is kipipálta a Hokiklubot

Kétszer vették be a kaput, ez most elég volt a diadalhoz • Fotó: Beliczay László

Pénteken este a Hokiklub Budapest fogadta a Tüskecsarnokban a Gyergyói HK-t a jégkorong Erste Liga második körének mérkőzésén. A középszakasz alsóházában az erdélyieknek fontos volt a maximális pontszám begyűjtése, hogy tartsa a lépést a negyeddöntőbe kerülésért.

A GYHK az alapszakaszban mind a négy párharcot megnyerte a magyarországi alakulattal szemben.

A kiegyensúlyozott első játékrészben a hazaiak kissé ráijesztettek a gyergyószentmiklósiakra, a 9. percben megszerezték a vezetést. Erre viszonylag gyorsan válaszolt Elekes Darabont Hunor-Csaba, kialakítva az első harmad állását (1–1).

A második felvonásban is volt mindkét kapu előtt lehetőség, hogy találatot érjenek el. Ezt aztán még a pihenő előtt a GYHK tette meg, ezzel pedig először került előnybe a meccsen (1–2).

A találkozó harmadik harmadában sokkal aktívabb volt a hazai alakulat, többször is közel állt az egyenlítéshez, a vendégek nem törtek meg, megtartották a minimális különbséget, Ruczuj Gellért bravúrjainak is köszönhetően. Nyertek, így továbbra is ott vannak az alsóház dobogóján, ami a negyeddöntőbe való jutást jelenti.

A Gyergyói HK legközelebb vasárnap 19 órától lép jégre, akkor a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában.

Jégkorong Erste Liga, középszakasz, alsóház:

Hokiklub Budapest–Gyergyói HK 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)

Gólszerzők: Szopos Ottó (9.), illetve Elekes Darabont Hunor-Csaba (12.), Vorobyev Pavel (40.).

Kapura lövések: 42–34.

Kiállítások: 8–14 perc.

Az alsóház állása:

1. Fehérvári Titánok 18 pont/5 meccs

2. Gyergyói HK 13/4

3. Vienna Capitals II. 8/5

4. Hokiklub Budapest 6/4

5. Vasas 2/3

6. DAB 2/3.