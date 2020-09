A GYHK nagyon készül, árulják a hokis bérleteket

Azzal mindenki egyetért, hogy szurkolók nélkül nagy lesz a hiányérzet. Archív • Fotó: Szabó Attila

Normális esetben a bérlet megvásárlása azt jelenti, hogy a néző biztos lehet abban, hogy a helye mindig biztosítva van a lelátón, és különböző kedvezményekben is részesül. Idén ez is másként van a koronavírus-járvány bizonytalanságában. Most nem azoknak szól a felhívás, akik kiszámolnák, hogy hány százalékkal lenne olcsóbb így a meccsre járás, mint jegyet venni az összes mérkőzésre. A bérlet most a hűség, a csapat iránti szeretet bizonyítéka – olvasható a Gyergyói HK felhívásában.

Ugyanis jelenleg senki nem tudja, hogy az Erste Liga vagy a romániai bajnokság kezdetén be lehet-e engedni nézőket a csarnokba, vagy ha igen, akkor hányat. Nem optimista forgatókönyvre számítanak.

Aki most bérletet vásárol, annak tudnia kell: lehet, hogy ennek birtokában sem léphet be a jégpályára. A bérletvásárlás most a csapat önzetlen támogatását jelenti, 500 vagy 1500 lej értékben – derül ki a felhívásból, de megjegyzik: ha a dolgok jó irányba alakulnak, akkor megkeresik a lehetőségét annak, hogy a bérletet vásárlók számára bizonyos kedvezményeket nyújtsanak.

A bérleteket a Gyergyói Hoki Klub gyergyószentmiklósi, Stadion utcai székházában lehet kiváltani.

Hasznos az edzés, de kellenének a meccsek is

A GYHK teljes kerettel edz, és rajtuk nem múlik, hogy mikor, milyen formában kezdődik el a 2020–2021-es hivatalos mérkőzéssorozat. Eddig két mérkőzést vívhattak a piros-fehérek, az Érden zajlott edzőtáborozásuk során előbb a Dunaújvárosi Acélbikák ellen nyertek 9–1-re, majd az osztrák liga küzdelmeire készülő Hydro Fehérvár AV19 együttesével szemben maradtak alul 5–1-es eredménnyel.

A Malcolm Cameron–Szilassy Zoltán edzőpáros egyik meccsen sem a legerősebb csapatot küldte fel, a légiósok száma is kevesebb volt, mint amennyit egy hivatalos meccsen a szabályzat megenged. Az első mérkőzésen négy, a másodikon három külföldi játékos szerepelt piros-fehérben.