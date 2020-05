A GYHK kapusa is esélyes a liga legjobbjának járó díjra

A meccsenkénti kapott gólok átlagában (1,7) a legjobb volt az Erste Liga alap- és a középszakaszában • Fotó: Alexandra Sâmpetru

A kanadai Cooke tavaly nyáron szerződött a Gyergyói HK-hoz. Az alapszakaszban még megosztozott a meccseken Ruczuj Gellérttel, de a folytatásban már első számú kapussá vált. Az alapszakaszban 93,83 százalékos mutatója az egész liga legjobbja volt, ám ezen is tovább tudott javítani: a középszakaszt 96,75 százalékkal, míg a Brassói Corona elleni negyeddöntőt 95,1 százalékkal fejezte be.

A meccsenkénti kapott gólok átlagában (1,7) is a legjobb volt az alap- és a középszakaszban, négy találkozón pedig nem is jártak túl az eszén. A statisztikához hozzátartozik, hogy az alapszakaszban Cooke nem védhetett a Csíkszeredai Sportklub és a Brassói Corona elleni meccseken, hiszen ezek a romániai bajnokságba is beszámítottak, ahol csak hazai állampolgárságú kapusok szerepelhetnek.

A legjobb kapus címre még a debreceni Hetényi Zoltán és a dunaújvárosi Garret Hughsont jelölték.

A piros-fehér szurkolók őszinte örömére Jordon Cooke a következő szezonban is a Gyergyói Hoki Klub játékosa lesz.

Korábban a GYHK csapatkapitányát, Góga Attilát is jelölték a liga legjobb három hátvédje közé, míg a legjobb három támadó közé beválasztották a Csíkszeredai Sportklub gólgyárosát, a kanadai Joshua Shallát.