A GYHK csak lőtt, nem kapott a Galactól

Iramosan kezdődött a szerda esti, Gyergyószentmiklóson rendezett romániai bajnoki, felváltva forgott veszélyben Ruczuj és Onodi ketrece, mindkét kapusnak volt dolga bőven. Azonban a piros-fehérek kapusa meg is tudta őrizni a kapuját a góltól, míg a túloldalon három találat is esett még az első harmadban.

A galaciak kerültek emberelőnybe a 6. percben, de a gyergyói szurkolók örülhettek, Ryan Rupert korongszerzése után ikertestvérét indította, és Mathew szólója végén remekül oldotta meg a feladatot és szerezte meg a vezetést.

A 11. percben Péter volt eredményes, Matt Rupert passza és Ferencz-Csibi lövése után, majd rögtön ezután már hárommal vezetett a GYHK, ezúttal Ryan Rupert értékesítette testvére remek keresztpasszát.

Megállapíthatjuk, a Gyergyói HK nemrégiben igazolt kanadai csatárpárja nagyon is beváltotta eddig a hozzájuk fűzött reményeket.

A szünet után második emberelőnyéből szerezte meg a negyedik gólt a házigazda. Bobcek bombázott a kapuba a Pesztunov által lekészített korongból. A meccs ezzel lényegében eldőlt. Innen már nem nagyon erőltették a támadásokat a gyergyóiak, de az iram nem csökkent, hiszen a vendégek mindent megtettek a szépítésért.

Ruczuj Gellért azonban több bravúros védést is bemutatva továbbra is verhetetlen volt, amikor pedig már kiszolgáltatott helyzetbe került, a galaciak hibáztak többször is ordító helyzetben.

A harmadik harmadban mindent egy lapra feltéve mentek előre Kiricsenkóék, de Ruczuj ezen a napon teljesen megbabonázta őket, és végig érintetlenül tartotta a kaput. A túloldalon pedig egy gyors ellentámadás során Csergő tálalt Sára elé, aki beállította az 5–0-ás végeredményt.

A Gyergyói Hoki Klub egy nap pihenő után két nagyon fontos meccset játszik. Pénteken az Erste Ligában a Debreceni EAC látogat Gyergyószentmiklósra, míg szombaton „hatpontos” azaz a román bajnokságban is jegyzett találkozó következik szintén hazai jégen a Brassói Coronával.

Romániai jégkorongbajnokság, alapszakasz:

Gyergyói Hoki Klub–Galaci CSM 5–0 (3–0, 1–0, 1–0).

Gólszerzők: Mathew Rupert (6. perc), Péter Zsolt (11.), Ryan Rupert (12.), Igor Bobcek (26.), Sára Tibor (53.).

Kapura lövések: 31–42.

Kiállításpercek: 10–20 (ebből a galaci Mihail Ribalko 10 perc fegyelmi).