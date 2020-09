Erste Liga: a GYHK a Titánokkal, a Sportklub a Fradival kezd szeptember végén

MAC HKB Újbuda–Vasas HC mérkőzéssel kezdődik meg szombaton a jégkorong Erste Liga új idénye. Az erdélyi csapatok csak a hónap végén kapcsolódnak be a sorozatba és első hét mérkőzésüket Magyarországon vívják.

Az Erste Ligában november 13-án lesz az idei első székely rangadó • Fotó: Pinti Attila

Az Erste Liga hivatalos honlapja hétfőn délelőtt tette közzé a 2020–2021-es idény alapszakaszának hivatalos menetrendjét. A programot a vírushelyzet és az érvényben lévő utazási korlátozások alakították, ennek megfelelően a következő hetekben azok a magyarországi csapatok lépnek pályára, amelyeknél nem történtek megbetegedések.

A nyitómeccsre szombaton, szeptember 12-én kerül sor a Tüskecsarnokban, ahol 20.15-től MAC HKB Újbuda–Vasas HC összecsapást láthatnak majd a nézők. A fertőzésektől sújtott FTC-Telekom, a Dunaújvárosi Acélbikák és az UTE szeptember 25-én, október 6-án, illetve október 9-én mutatkoznak be.

Egy teljes kört játszanak idegenben

Az erdélyi csapatok a kötelező Covid-tesztek elvégzése után szeptember végén utaznak Magyarországra, ahol hét-hét mérkőzést játszanak zsinórban, azaz mindegyik magyarországi ellenféllel találkoznak egy alkalommal.

Elsőként a Gyergyói HK és a Brassói Corona vág neki a menetelésnek, a piros-fehérek a Fehérvári Titánok új otthonában, Győrben játszanak, a Corona Debrecenben lép jégre szeptember 29-én, kedden. Másnap, 30-án következik a Sportklub nyitómeccse, ahol a Ferencváros lesz a házigazda.

A most közzétett program szerint mindhárom erdélyi csapat október 13-án fejezi be az első magyarországi túráját, és egy hónapig itthon folytatják a mérkőzéseket.

Amint Bereczky Szilárd, a GYHK menedzsere megkeresésünkre válaszolva elmondta, ebben az időszakban várhatóan romániai bajnoki meccseken szerepelnek sorozatban, de egyelőre még a hazai bajnokság programja nem ismert. November 10. és 15. között pedig egymás között játszanak Erste Liga- (és várhatóan a romániai bajnokságba is számító) rangadókat.

Sok a kérdőjel a folytatással kapcsolatban

A közzétett menetrend szerint november 20-ától december 13-áig egy újabb teljes kört játszanak a csapatok, ahol a magyarországiakkal szemben végig az erdélyiek szerepelnek házigazdaként, azonban itt máris kérdőjelesek a helyszínek.

Hazai mérkőzésekre ugyanis csak akkor kerülhet sor, ha időközben a Romániában hatályos rendelkezések lehetővé teszik ezt. Egyelőre ugyanis zárt térben semmilyen sportesemény nem engedélyezett.

Az ismertetett program remélhetőleg végleges lesz (azaz nem kell fertőzések miatt időpontokat módosítani, meccseket elhalasztani), de nyilván elképzelhető, hogy azokat még sokszor átírja az élet.

Szintén a vírushelyzet alakulásától függ a folytatás is. Információink szerint többféle forgatókönyv is létezik az alapszakaszban lejátszandó mérkőzések számáról, a középszakaszról és a rájátszás lebonyolításáról is. Döntéseket majd később hoznak.

Amint az Erste Liga közleménye fogalmaz: „Az alapszakasz jelen állás szerint január 24-éig tart, de a tényleges lebonyolítás az aktuális helyzethez igazodva változhat”. A magyarországi meccseken számos járványügyi óvintézkedés vonatkozik a csapatokra és nézőkre is,

a legfontosabb, hogy az ottani csarnokok kapacitásának 50 százalékát tölthetik meg a nézők.

A székely csapatok első körének programja:



09. 29. Fehérvári Titánok–Gyergyói HK

09. 30. FTC-Telekom–Csíkszeredai SK

10. 02. DEAC–Gyergyói HK

10. 02. MAC HKB Újbuda–Csíkszeredai SK

10. 04. FTC-Telekom–Gyergyói HK

10. 04. Titánok–Csíkszeredai SK

10. 06 Vasas HC–Gyergyói HK

10. 07. DEAC–Csíkszeredai SK

10. 09. Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK

10. 09. UTE–Csíkszeredai SK

10. 11. MAC HKB Újbuda–Gyergyói HK

10. 11. Vasas HC–Csíkszeredai SK

10. 13. UTE–Gyergyói HK

10. 13. Dunaújvárosi Acélbikák–Csíkszeredai SK

11. 10. Csíkszeredai SK–Brassói Corona

11. 13. Gyergyói HK–Csíkszeredai SK

11. 15. Brassói Corona–Gyergyói HK