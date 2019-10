A gyergyóiak nyerték a Székelyföldi Női Jégkorongtornát

A házigazda Gyergyószentmiklósi Fox HK csapata emelte a magasba az első alkalommal megrendezett Székelyföldi Női Jégkorongtorna megnyeréséért járó trófeát. A hétvégén az előzetes elvárásokhoz képest is magasabb színvonalú meccseket láthattak a nézők.

• Fotó: Vaduva István/GYHK

Aki egy éve látta a romániai bajnokságba akkor tizenöt év után visszatérő gyergyói női jégkorongcsapatot, és most találkozott újra velük, alaposan meglepődhetett. Ugrásszerű fejlődésen mentek át a fiatal lányok és a felnőtt hölgyek is, teljesen más, jóval magasabb volt a játékszínvonal most, az első alkalommal megszervezett Székelyföldi Női Jégkorongtornán.

A gyergyóiak előrelépése a csíkszeredai csapatnak is jót tett: sok év után most komoly ellenfelük van a hazai mezőnyben,

és így valóban kihívást jelent számukra is a játék, nekik is jobban kell bizonyítaniuk, ha eredményt akarnak elérni. Ők is előbbre léptek ezáltal.