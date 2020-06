A Galaci CSM-hez igazolt két Biró-testvér

A Galaci CSM színeiben folytatja jégkorongozói pályafutását a csíkszeredai születésű Biró Ottó és Biró Mátyás. A hírt a Duna-parti klub jelentette be a közösségi oldalán.

A négy Biró. A felvétel 2014-ben készült, amikor mind a négyen a Sportklubnál játszottak • Fotó: Veres Nándor

A 31 éves Biró Ottó 2002 és 2015 között Csíkszereda színeiben jégkorongozott, majd idén tavaszig a Brassói Corona játékosa volt. Iker öccsei közül Mátyás szintén a Galachoz igazolt.

HIRDETÉS

A 26 éves Biró Mátyás a középiskolát Nyitrán végezte, 2010 és 2014 között a szlovák U18-as és U20-as bajnokságban játszott. Ezt követően egy szezont a Sportklub játékosa volt, majd bátyjához hasonlóan 2015-től a Brassót erősítette.

A három Biró-testvér idéntől már nem játszik együtt, Mátyás ikertestvére, Gergő idény nyáron a Gyergyói HK együtteséhez írt alá.

A székely hokiban játszik egy negyedik Biró is, Biró Tamás, aki a Csíkszeredai Sportklub alapembere. Tamás unokatestvére Ottónak, Gergőnek és Mátyásnak.

A galaciak két további jégkorongozó szerződéshosszabbítását jelentették be: a következő szezonban is a játékosuk lesz a két honosított ukrán jégkorongozó, Anton Butocsnov és Vitalij Kiricsenko. Mindketten szerepelhetnek a román válogatottban is.