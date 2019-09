A Fradi otthonában győzött a Sportklub

Rangadóhoz méltó hokit hozott a Fradi–Sportklub összecsapás • Fotó: FTC jégkorong

Jégkorong Erste Liga, alapszakasz:

Ferencváros–Sportklub 5–4 – hosszabbítás után, aranygóllal (1–1, 2–1, 1–2, 0–1).

Gólszerzők: Rasmus Kulmala (13. perc), Tóth Adrián (33.), Antoni Sarcia (36.) és Roczanov Dezső (48.), illetve Gyenyisz Kuljas (20. és 56.), Evan Brophey (24.), Andrej Taratuhin (51. és 61.).

Kapura lövések: 36–29.

Büntetőpercek: 6–34 (ebből a csíki Becze Tihamérnak és Láday Tamásnak 10–10 perc fegyelmi).

Mestermérleg

Fodor Szabolcs, a Ferencváros vezetőedzője. „Azt leszögezhetjük, hogy kiváló színvonalú mérkőzés volt. Rengeteg pozitívumot láttam, 4–2-nél a kezünkben volt a győzelem, de sajnos hibáztunk, a vendégek pedig ezt kihasználva visszajöttek a meccsbe. Arra mindenképpen büszkék lehetünk, hogy ilyen erős játékoskerettel rendelkező ellenféllel szemben uralni tudtuk a játékot.”

HIRDETÉS

Jason Morgan, a Sportklub vezetőedzője. „Érzelemdús mérkőzésre számítottunk, így is készültünk. Több kérdőjeles ütközés is volt, de az ilyen magas hőfokú csaták során ez talán belefér. A második harmadban öt perc alatt két gólt is kaptunk, de szerencsére fel tudtunk állni, a hosszabbításból pedig ezúttal mi jöttünk ki jobban.”

További eredmények:

Brassói Corona–Fehérvári Titánok 4–1 (0–0, 1–0, 3–1),

Dunaújvárosi Acélbikák–Budapesti Schiller-Vasas HC 6–4 (2–1, 2–2, 2–1),

Debreceni EAC–Újpesti TE 3–4 (2–2, 1–2, 0–0).

A rangsor:

1. FTC-Telekom 18 pont/7 meccs,

2. Dunaújvárosi Acélbikák 15/5,

3. Csíkszeredai Sportklub 12/5,

4. Brassói Corona 10/6,

5. Debreceni EAC 9/5,

6. Gyergyói HK 5/5,

7. Újpesti TE 5/5,

8. Hokiklub Budapest 4/5,

9. Schiller-Vasas 3/6,

10. Fehérvári Titánok 3/7.

A további program:

Szombat, 18.30: Gyergyói HK–Titánok.

Vasárnap, 18.30: Gyergyó–Brassó; 19.00: Hokiklub Budapest–Sportklub és Ferencváros–Dunaújváros; 19.30: Újpest–Vasas.

Hétfő, 19.00: Debrecen–Sportklub.