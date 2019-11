A fővárosba látogat a Sepsi OSK

A szezon elején gól nélküli döntetlent játszott a két csapat Sepsiszentgyörgyön • Fotó: Barabás Ákos

László Csaba, a Sepsi OSK vezetőedzője szerint nem ők a mérkőzés esélyesei, ezért az egy pontnak is örülne, de nem tartja kizártnak, hogy csapata akár meglepetést is tud okozni Bukarestben. A szakember kiemelte, ha jó eredményt akarnak elérni, akkor gólokat kell szerezni, mert az FCSB egy gyengébb kezdés után kilábalt a hullámvölgyből, legutóbbi meccseiket simán megnyerték.

Tanítványaitól azt várja, hogy az eddigieknél kevesebb hibát kövessenek el, és csapatként tudjanak küzdeni.

„Tudatában vagyunk annak, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de az odavágón egy jó meccset játszottunk az FCSB ellen, és ezt szeretnénk most megismételni. Nem kedvez nekünk, hogy azok a változások, amelyek történtek náluk, jó irányba mozdították el a szekerük rúdját. Legutóbbi meccseiken sok gólt szereztek, nagyon jó formában vannak. Ennek ellenére úgy gondolom, képesek vagyunk pontot szerezni.

Az egy pontnak is örülnék, de ennél nagyobb meglepetést is tudunk okozni, mert már megmutattuk, hogy idegenben néha jobban tudunk játszani, mint hazai pályán. És ha sikerül egy vagy két gólt szereznünk, akár a győzelem is összejöhet

– nyilatkozta László Csaba.