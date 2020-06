A döntő kapujában a Sepsi OSK

Az idei bajnokságban háromszor találkozott a két csapat egymással, két 1–1-es döntetlen és egy egygólos Sepsi-siker a mérleg. Archív • Fotó: Pinti Attila

A piros-fehérek már így is kupaszereplésük legjobb eredményét érték el azzal, hogy elődöntőt játszhatnak, és minden esélyük megvan a továbblépésre, hiszen a szerencse is melléjük szegődött. A sorshúzáskor ugyanis elkerülték a fővárosi csapatokat, és a bajnokságban gyengélkedő Jászvásári Poli együttesét kapták ellenfélként.

Az OSK eddig a Temesvári Ripensia (4–1), az Astra Giurgiu (4–2) és a Petrolul Ploiești (1–0) csapatán jutott túl, a Mircea Rednic által irányított moldvaiak pedig a Bukaresti Rapid (1–0), a Metalul Buzău (3–1) és az Universitatea Craiova (3–2) együttesét búcsúztatták.

HIRDETÉS

A szerda esti mérkőzést megelőzően Leo Grozavu, a Sepsi OSK vezetőedzője úgy vélekedett, a bajnokságban aratott siker nyomán megerősödött önbizalommal várhatják az elődöntő első felvonását, de összeszedetten kell játszaniuk, hogy megtegyék az első lépést a döntőbe jutáshoz.

A szakember szerint az első mérkőzés eredménye még nem lesz sorsdöntő, a továbbjutás majd csak a visszavágón fog eldőlni.

„A Dinamo elleni emberhátrányban kiharcolt győzelem önbizalmat adott a csapatnak, de a labdarúgásban egy meccs sem hasonlít a másikra, ezért megfelelően rá kell hangolódnunk erre az összecsapásra is. Nagyon fontos, hogy ezen az első találkozón ne kapjunk gólt, de az is, hogy egy ütőképes kezdőcsapatot tudjunk a pályára küldeni. Egy olyan időszakban vagyunk, amikor egymást követik a mérkőzések, és mutatkoznak a fáradtság jelei is.

Legutóbb nagyon nehéz pályán, emberhátrányban kellett helytállnunk, ami sok energiát felemésztett, de bízom abban, hogy a játékosaim a legjobb fizikai és mentális állapotban lesznek ma este

– nyilatkozta Leo Grozavu, a Sepsi OSK vezetőedzője.