A címvédőhöz látogat a Sepsi OSK

Az augusztusi sepsiszentgyörgyi mérkőzésen 1–1-es döntetlen született. Archív • Fotó: Halmágyi Zsolt

A találkozó esélyesének a Dan Petrescu által irányított, az Európa Liga csoportkörében is érdekelt CFR számít, hiszen a piros-fehéreknek még egyszer sem sikerült legyőzniük a kolozsvári vasutasokat. A két együttes eddig nyolc alkalommal találkozott egymással, ezeken a meccseken az OSK mindössze egyetlen pontot szerzett. Az augusztusi odavágón Alexandru Păun juttatta vezetéshez a címvédőt, Dylan Flores szabadrúgásból szerzett találatával azonban a háromszékiek döntetlenre mentették a mérkőzést.

Leo Grozavu, a Sepsi OSK vezetőedzője szerint a Craiova elleni győzelem önbizalmat adott a csapatnak, azonban nem szabad elaltatniuk magukat, továbbra is arra kell összpontosítani, hogy pontokat gyűjtsenek, és minden meccsből a lehető legtöbbet kihozzák. A szakember úgy vélekedett, nem lesz könnyű dolguk a címvédő ellen, amely annak ellenére, hogy nemzetközi porondon is érdekelt, a bajnoki meccsekre is a legnagyobb odafigyeléssel készül.

A bajnokcsapattal találkozunk, nem kell senkinek sem bemutatni őket. Ismerjük őket, tudjuk róluk, hogy milyen játékerőt képviselnek, hiszen az idei bajnokságban hazai pályán mindössze két gólt kaptak.

Ennek tudatában készültünk ellenük, és bízom abban, hogy a fiúk megértették, mindig a soron következő mérkőzés a legfontosabb. Mi továbbra is a rangsor második felében vagyunk, szükségünk van a pontokra, ezért a hátralevő meccseinkre koncentrálunk, és igyekszünk a legtöbbet kihozni belőlük. A Craiova elleni sikert követően mindenki megnyugodhatott kissé, de fontos, hogy ezután is kellőképpen ráhangolódjunk minden mérkőzésre” – nyilatkozta Leo Grozavu.

Stefan Velev, a háromszékiek bolgár idegenlégiósa úgy vélekedett, felkészültek a címvédő elleni küzdelemre, és ezt akarják megmutatni a pályán is. Meglátása szerint

a Craiova elleni győzelem jót tett a játékosok megtépázott önbizalmának,

és fontosnak tartja, hogy minden mérkőzésen a három pont megszerzése érdekében lépjenek pályára.

A szerdán 18 órakor kezdődő Kolozsvári CFR–Sepsi OSK találkozót az Andrei Chivulete, Vladimir Urzică és Andrei Constantinescu alkotta bírói hármas vezeti, és a Digi Sport 1, a Telekom Sport 1 és a Look Plus televíziós csatornák élőben közvetítik.

Labdarúgó 1. Liga, 2019–2020-as szezon, alapszakasz, 19. forduló