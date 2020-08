A CFR itthon, a Ferencváros idegenben játszik a továbbjutásért a BL-ben

Az előző idény BL-selejtezőjében a Kolozsvári CFR kiejtette a Celticet, idén a Ferencvároson a sor, hogy legyőzze a skótokat • Fotó: Facebook/Fotbal Club CFR

A román és a magyar bajnok a múlt héten sikerrel vette az első fordulót a máltai Floriana, illetve a svéd Djugarden ellen (a kolozsváriak idegenben, a ferencvárosiak hazai pályán nyertek 2–0-ra), a második körben azonban jóval nehezebb feladat elé néznek, ellenfeleik ugyanis hosszú évek óta uralják hazájuk bajnokságát és az európai kupákban is rendre jól menetelnek. Ugyanakkor

az egymeccses párharcban nagyobb eséllyel pályáznak a továbblépésre, mint ha a megszokott formában oda-visszavágót játszanának.

A Kolozsvári CFR két nyertes mérkőzésen van túl a szezonrajton, a máltai siker után vasárnap a bajnokságot is győzelemmel kezdte az Academica Clinceni (2–1) elleni vendégjátékán.

Az előző BL-idényben a főtáblán szerepelt horvát bajnok Dinamo Zagreb az idei első selejtezőkörben nem kellett pályára lépjen, csak most csatlakozik a küzdelmekhez. A bajnokságban két mérkőzést játszott, előbb 6–0-ra, majd múlt hét végén 1–0-ra győzött.

A két csapat tehát jó formában várja a szerdán 21 órától kezdődő kolozsvári találkozót, amelyet a Digi Sport 1 és a Look Plus is élőben közvetít.

A Ferencváros múlt hét közben biztató játékot mutatott a Djugarden ellen, előtte viszont a magyar bajnokság nyitófordulójában csak 1–1-es döntetlent játszott az újonc MTK Budapest otthonában, a múlt hétvégén pedig nem lépett pályára, a Diósgyőri VTK elleni bajnoki meccsét ugyanis kérésére elhalasztották.

A skót bajnoki címvédő Celtic két győzelemmel és egy döntetlennel kezdte hazája bajnokságát, és a BL első selejtezőkörében hazai pályán fölényes, 6–0-s sikerrel jutott tovább az izlandi KR Reykjavik csapatával szemben.

A skóciai mérkőzést szerdán 21.45-től rendezik, az M4 Sporton lehet figyelemmel követni.

Érdekesség, hogy a tavalyi BL-selejtezőben a CFR találkozott a Celtic-kel, a Ferencváros pedig a Dinamo Zagrebbel. A kolozsvári együttes a hazai 1–1 után idegenben bravúrral 4–3-ra nyert és továbbjutott, míg a ferencvárosi csapat az idegenbeli 1–1-es döntetlent követően a hazai visszavágót 4–0-ra elveszítette.