A Brighton biztosan bennmarad az angol élvonalban

A döntetlen jelentette az örömöt a Brightonnak • Fotó: Facebook/officialbhafc

A Brighton-nak 37 pontja volt a 37. forduló előtt, azaz még befoghatta volna a kiesést jelentő 18. helyen álló Aston Villa. Bajba igazából csak akkor került volna, ha az utolsó két meccset egyaránt sok góllal veszíti, a Villa pedig parádézni kezd a véghajrában.

HIRDETÉS

Nos, most már tényleg nyugodtan alhatnak a Brighton drukkerei, csapatuk egy eseménytelen meccsen behúzta azt az egy pontot, ami minden kérdést lezárt.

Premier League 37. forduló:

Brighton–Newcastle 0–0.

A Sheffield United a szezon meglepetéscsapataként újoncként nemhogy a kiesés veszélyét nem kellett érezze, de az első hatba kerülésre is esélye volt hétfő estig. Ettől és egyben az Európa Liga selejtező elérésétől búcsúzhat, miután Richarlison szép fejesgóljával az Everton elvitte a pontokat.

Sheffield United–Everton 0–1, gólszerző: Richarlison (46.).

A Wolverhampton már a múlt szezonban is ott volt az élmezőny közelében. Az akkori hetedik hely az Európa Ligát jelentette számukra, és ott még továbbra is harcban vannak. Erre most is megtartották az esélyüket, miután viszonylag könnyedén verték a Crystal Palace-t. Utóbbi hozzáállásán látszik, hogy régóta biztosították a bennmaradásukat, és gyakorlatilag nem érdekli már az idei szezon. Sorozatban nyolcadik vereségüket szenvedték el.

Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 2–0, gólszerzők: G: Podence (41.), Jonny (68.).