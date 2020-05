A bizonytalanság közepette felkészültek a folytatásra – bizakodó a Sepsi OSK elnöke

Diószegi László: a miénk az egyedüli klub a teljes alsóházi rájátszásban, ahol a fizetésekkel napirenden vagyunk, és más csapatokhoz képest nem küldtünk el senkit kényszerszabadságra. Archív • Fotó: Beliczay László

A háromszéki klub elnöke közölte, még mindig sok a bizonytalanság, mert nem tudják, hogy pontosan mikortól és kezdetben hányas csoportokban engedélyezik az edzéseket. „Azt szeretnénk, hogy pénteken elkezdhessük a felkészülést, de amíg a ligától nem kapunk konkrét útmutatót, addig hiába tervezünk. Továbbra is azt várjuk, hogy valami biztosat közöljenek, mert eddig számos időpontról beszéltek, de még semmi sem biztos. Még az is kérdéses, hogy május 15-én elkezdjük a felkészülést, és meglátásom szerint még az is bizonytalan, hogy júniusban folytatódik a bajnokság, mert egyik napról a másikra sok minden változik” – közölte Diószegi László. Hozzátette, az biztos, hogy ma és holnap reggel lesznek a tesztelések, és remélik, hogy mindenkinek negatív lesz az eredménye.

Lazíthatnának a korlátozásokon

A Sepsi OSK klubvezetője elmondta, amennyiben ténylegesen kötelezik a klubokat arra, hogy a felkészülés idejére karanténba vonuljanak, nem tudja elképzelni, hogyan lehet ezt megvalósítani.

„Minden csapat így van ezzel, mert túlzásba viszik az előírásokat. Természetesen elővigyázatosnak kell lenni, de ezt már túlzásnak érzem. Kimutatták, hogy a mérkőzések teljes ideje alatt egy játékos összesen másfél percet érintkezik más játékosokkal, tehát így mennyi az esélye annak, hogy esetlegesen átadják egymásnak a betegséget?

Például bármilyen munkahelyen az emberek együtt dolgoznak, egy busszal utaznak, így nem értem, hogy a labdarúgóknál miért hoznak ilyen szigorú intézkedéseket. Lassan elkezdhetnék feloldani a korlátozásokat nálunk is, mert olyan országokban, ahol sokkal több megbetegedés történt, már nincsenek ilyen szigorítások. Mi beszéltünk egy város széli szállodával, elvileg megegyeztünk, innen a mi edzőközpontunk alig ötszáz méterre van, tehát megvalósítható a csapat elkülönítése, de mégis remélem, hogy más megoldást találnak, ami mindenkinek megfelelő lesz. A szakmai stáb és a játékosok már alig várják, hogy újrakezdjék a felkészülést. A labdarúgók még sosem várták úgy az edzőtábort, mint most. Két hónap kihagyás rengeteg idő, nehéz lesz számukra a visszatérés, és vélhetően sok lesz a sérült”.

HIRDETÉS

Normális körülmények között a bajnokság június 13-án folytatódhat. Diószegi László ismertette, a játékosok mind Sepsiszentgyörgyön vagy a környékén vannak, senki nincs hazamenve külföldre, tehát ha pénteken engedélyezik az edzések elkezdését, örömmel vágnak neki a felkészülésnek.

Egy hónap alatt nagyjából fel lehet készülni, persze a játékosok nem lesznek olyan jó fizikai állapotban, mint a bajnokság félbeszakításakor, és biztos, hogy a televíziónézők nem látnak majd olyan gyors mérkőzéseket, mint amilyenre számítanának, de hát örülni kell annak, hogy ismét lesz foci, és végre újraindul a labdarúgóélet. Az elmúlt két hónap ugyanis mindenkit, így a klubokat is megviselte anyagilag”.

Bajnoki nyolcadik hely és kupadöntő

„Amennyiben bejutunk a kupadöntőbe, a bajnoki mérkőzésekkel együtt tizennégy-tizenöt meccset kell lejátszanunk másfél hónap alatt, ami majdnem lehetetlen, mert óriási lesz az iram. Azok a csapatok járnak jól, amelyek bő kerettel rendelkeznek. Hála Istennek, a mi keretünk elégséges, huszonöt játékosunk van, tehát ilyen szempontból nincs probléma” – folytatta.

A klubtulajdonos meglátása szerint az 1. Ligában még nem menekültek meg a kieséstől, elég kevés pont az előnyük a kiesőzónában található csapatokkal szemben, tehát komolyan kell vegyék a bajnokság hátralévő részét, mert bármi megtörténhet. „Az első két mérkőzésünk hazai pályán kellene legyen Nagyszeben és Voluntari ellen, amennyiben nem találnak ki valami olyat, hogy minden meccset Bukarestben rendezzenek meg. Korábban erről is szó volt, hogy a szezon végéig oda költöztessék mindegyik csapatot.

Remélem azonban, hogy ha nézők nélkül is, de minden meccset hazai pályán játszhatunk le, és mivel a stadion mellett két tíz emeletes tömbházlakás van, bízom abban, hogy száz-kétszáz ember onnan tudja majd buzdítani a csapatot, ami kis előny lenne számunkra. A miénk az egyedüli klub a teljes alsóházi rájátszásban, ahol a fizetésekkel napirenden vagyunk, és más csapatokhoz képest nem küldtünk el senkit kényszerszabadságra.

Tehát, ebből a szempontból lelkileg a játékosok felkészültek kell legyenek, mert ez sokat számít ilyen körülmények között, így reménykedem, hogy ha nem is a hetediket, de a nyolcadik helyet kötelezően megszerezzük”.

Hármas ünnep jövőre

Diószegi László közölte, mivel esélyesek az európai kupaszereplésre, kérték az Európa Liga-licencet. „Reménykedünk a kupagyőzelemben, mert miért ne tudnánk legyőzni a Jászvásárt vagy a Dinamót akár az egymeccses elődöntőben, majd utána a döntőben az FCSB ellen bármi lehetséges.

Személy szerint az a vágyam, hogy barátságos meccsen kívül egy külföldi csapatot hozzak Sepsiszentgyörgyre. Az idén ha nem is sikerül, de jövőben mindenképpen szeretném ezt elérni.

Jövőben ugyanis óriási ünnepség lesz a városban, mert a tervek szerint elkészül a stadion, azonkívül százéves lesz a sepsiszentgyörgyi labdarúgás. Addig is reméljük, hogy gond nélkül bennmaradunk az élvonalban, és a nyáron két-három erősítéssel jövőre már a felsőházi rájátszást célozzuk meg, ott pedig előkelő helyezést érünk el, ez esetben pedig hármas ünnepet tudnánk tartani” – fogalmazott a klubelnök.

Megtudtuk, hogy jövő májusra biztosan kész lesz a Sepsi OSK új stadionja. Eredetileg idén novemberre tervezték az átadást, de közbejött a világjárvány, és ezzel együtt kevesebb munkás dolgozott, de a legnagyobb problémát az okozta, hogy rengeteg külföldi rendelésük volt, ezeket pedig az érintettek nem tudták teljesíteni. Ezt tudván elhalasztották az átadást jövő májusra, hiszen télen nem lehet annyira jól haladni.

Annak függvényében, hogy mikor fejeződik be a következő bajnokság, jövő május végén, vagy június elején szeretnénk megtartani a stadionavatót, még az Európa-bajnokság kezdete előtt.

Minden nap haladnak a munkálatokkal, reménykeltő, ami történik, de a neheze csak ezután következik, hiszen augusztustól elkezdik felszerelni a hangfalakat, bevezetik az áramot, illetve befüvesítik a pályát, tehát a stadion igazi látványa majd ősszel figyelhető meg.”