Gyergyószárhegyen csapnak össze a székelyföldi futsalcsapatok

Tavaly is látványos mérkőzéseket láthattak a nézők a Benedek Kupán. Ezúttal is erre lehet számítani • Fotó: Gergely Imre

Az év eleji felkészülési időszak egyik legrangosabb hazai teremfocitornáján a szervező Gyergyószentmiklósi Inter Gyergyó mellett az 1. Liga 3. és 6. helyezettje, a Csíkszeredai Imperial Wet és az FK Székelyudvarhely, valamint a 2. Liga élcsapata, a feljutásra törő Marosvásárhelyi VSK vesz részt.

A gyergyószárhegyi csarnokban szombaton négy, vasárnap pedig két találkozó lesz. A torna körmérkőzéses rendszerben zajlik, mindenki játszik mindenkivel.

Az Inter Gyergyó csapatkapitánya, Portik Csaba érdeklődésünkre elmondta, ahogy 2018 januárjában megrendezett 1. Benedek Kupához hasonlóan ezúttal is szerettek volna távolabbi csapatokat vendégül látni. Magyarországi együtteseket is hívtak, illetve a Galaci United részvételére is számítottak, de a zsúfoltabb programjukra hivatkozva ezúttal nem tudtak eljönni.

Ettől függetlenül mindenképpen jó színvonalú mérkőzésekre lehet számítani. A gyergyószentmiklósi Benedek húsfeldolgozó-üzem által támogatott kupa mérkőzéseire a belépés ingyenes.

Teremlabdarúgás, 2. Benedek Kupa, program

Szombaton:

15.00 Csíkszeredai Imperial Wet–Marosvásárhelyi VSK

16.15 Gyergyószentmiklósi Inter Gyergyó–Székelyudvarhelyi FK

18.00 Marosvásárhely–Székelyudvarhely

19.15 Gyergyószentmiklós–Csíkszereda

Vasárnap:

11.00 Marosvásárhely–Gyergyószentmiklós

12.45 Székelyudvarhely–Csíkszereda.