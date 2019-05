A B csoportban játszanak a székelyföldi csapatok

A következő idényben is lesznek Csíkszereda–Marosvásárhely kosármeccsek. Archív • Fotó: Gábos Albin

A Román Kosárlabda-szövetség (FRB) döntése értelmében a következő szezonban is három körből áll majd a bajnokság, lesz alapszakasz, középszakasz és rájátszás.

Az alapszakaszban két nyolcas csoport alakul:

az A jelűbe a Nagyszebeni CSU, a Kolozsvári U-BT, a Nagyváradi CSM, a Craiovai SCMU, a Temesvári SCM, a BCMU Pitești, a Bukaresti Steaua és a Bukaresti Dinamo Știința kapott besorolást, a B jelűben pedig a CSO Voluntari, a Galaci Phoenix, a Marosvásárhelyi VSK, a Medgyesi VSK, a Konstancai Athletic, a Máramarosszigeti VSK, a VSK Csíkszereda és a CSM Focșani szerepel.

Lesz másodosztály is, oda a legjobb 16 közé be nem sorolt együttesek, illetve farmcsapatok nevezhetnek be. Az alapszakaszban mindkét csoportban egy oda-visszavágós kört rendeznek, minden csapat 14–14 mérkőzést játszik majd.

A középszakaszban a nemrég befejeződött bajnoksághoz hasonlóan három csoportot alakítanak ki,

az A csoport első hat helyezettje a piros csoportban, az A csoport 7. és 8. helyein végzők, illetve a B csoport első négy helyezettje a sárga csoportban középdöntőzik, a B csoport utolsó négy csapata pedig a kék csoportban szerepel majd.

A harmadik kör a kieséses szakasz, tehát a rájátszás lesz, a piros csoport együttesei és a sárga csoport legjobb két helyezettje negyeddöntőzik,

a többi együttes pedig a 9–16. helyekért küzd majd.

A bajnokságba június 15-ig nevezhetnek be a csapatok. A tervek szerint a bajnokság október első hétvégéjén kezdődik, és jövő év júniusáig tart. A Román Kupa küzdelmei szeptember végén rajtolnak.

HIRDETÉS

Az átigazolási időszak augusztus 5-én kezdődik, és 72 órával a bajnokság kezdete előtt zárul. Február 29-ig minden csapat még hat cserét eszközölhet keretében.

Az együttesek hat idegenlégióst írhatnak fel a bírói lapra, és szabály, hogy minden mérkőzésen az első perctől az utolsóig legalább egy hazai játékosnak a pályán kell lennie.

A 2018–19-es bajnokságba 22 csapat nevezett be, és mindenki az első osztályban szerepelt. A pontvadászatot 21 csapat fejezte be, a Marosvásárhelyi VSK a 11., a VSK Csíkszereda pedig a 15. helyen végzett.