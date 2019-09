A 117. percben szerzett góllal jutott a 32 közé az FK Csíkszereda

A csapatok Rozsnyó himnuszára vonultak be a pályára, a román nyelvű himnusz többször megemlíti a város német nevét, a Rosenaut. A nézők civilizáltan viselkedtek, volt egy kis barnább bőrű csoport is, akik egyaránt beszélték a román, magyar és cigány nyelvet, és a találkozó végén szórakozásból egy párszor bekiabálták, hogy Afară, afară cu ungurii din țară! (Ki a magyarokkal az országból!), majd jókat nevettek.

Az FK Csíkszereda bejutott a kupasorozat legjobb 32 együttese közé, ahol már az 1. ligás csapatok is bekapcsolódnak. A sorsolást csütörtökön, szeptember 12-én délután tartják Bukarestben.

Valentin Suciu, az FK Csíkszereda vezetőedzője: „Nagyon megszenvedtük ezt a győzelmet. Ahogy tavaly mi a magasabb szintű csapatok ellen, most ők is nagyot harcoltak ellenünk. Nem rossz csapat a rozsnyói, van pár játékosuk, akik az első osztályban is megfordultak, és van két kiváló ifjúsági játékosuk is. Nekünk továbbra is gond a befejezés, a gólszerzés. Kálmán Szilárd szép gólja remélem feloldja egy picit a csapatban a feszültséget, és egy kicsit magabiztosabban fogunk majd játszani szombaton a Temesvári Ripensia ellen.”

Labdarúgó Román Kupa, 4. forduló:

Barcarozsnyói Olimpic Cetate–FK Csíkszereda 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1).

Gólszerzők: Kálmán Szilárd (117. perc).

Sárga lapok: Mutu, Poverlovici, Varlan és Tuțu, illetve Barta, Magyari és Bajkó.

Játékvezetők: Alin Constantin Olaru (Rm. Vâlcea), Florin Pucheanu (Ulmi) és Nicușor Marin (Suseni).

Megfigyelők: Decu Crângașu (Ploiești) és Ion Negoescu (Târgoviște).

Barcarozsnyó: Daniel Mutu – Șerban Moraru, Gabriel Dobre, Andrei Poverlovici, Sorin Marin, Raul Drugă, Alexandru Varlan, Andrei Lascu (Alexandru Tuțu, a 62. perctől), Sorin Strătilă (Bogdan Botea, 62., majd Vlad Berloiu, 108.), Andrei Gavrilă (Mălin Șerban, 70.), Flavius Staicu. Vezetőedző: Florin Dîrvăreanu.

FK Csíkszereda: Damir Luljanovic – Majzik Adrián, Raul Palmeș, Csonka Bonifác, Simó Csongor, Takács Martin, Eder Gonzales, Barta Norbert (Marius Corbu, 119.), Soufiane Jebari (Berde István, 46.), Magyar Szilárd (Kálmán Szilárd, 97.), Hodgyai László (Bajkó Barna, 68.). Vezetőedző: Valentin Suciu.