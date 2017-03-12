Emlékeztek és emlékeztettek Ajnádon

A Nemzeti dal elszavalása után Lukács Bence konzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselője szólt az összegyűltekhez. Rámutatott, 169 év túl hosszú idő ahhoz, hogy az emlékezet bármit megőrizhessen 1848–49 dicső eseményeiből, de ami emlékezetessé tette a forradalom és szabadságharc szellemét, ami közös nemzeti ügy zászlaja alá szólította az embereket, az még ma is elevenen él minden magyarul érző ember szívében. Továbbá kiemelte, az elődök felbecsülhetetlen értékű példát mutattak nemcsak a magyaroknak, hanem az egész nyugati világnak.

Az emlékmű felújításáról A Gulag-emléktábla elkészítéséért és az 1927-ben állított világháborús emlékoszlop felújításáért a Gulag Emlékbizottságának egyik kiírására pályázott a csíkajnádi Szent István Szervezet (SZISZ). A megvalósításhoz szükséges önrészt a helyi közbirtokosság és mangánfelajánlók biztosították. A kivitelezési munkálatokat Dóczy András csíksomlyói szobrászművész és csapata végezte. Jelenleg három márványtábla található az emlékművön: az első világháborúban elhunyt hősöknek emléket állító, az 1848–49-es szabadságharc hősei előtt tisztelgő és a legújabb, az orosz fogságban odaveszettek névsorát tartalmazó.

„Ma is kiváló alkalom arra, hogy újra emlékeztessük magunkat: létezett, létezik pénzben kifejezhetetlen, ám annál kelendőbb, elismertebb és megbecsültebb exportcikkje a magyarságnak. Ilyen a szabadság- és igazságszeretet, a bátorság és önkéntes áldozatkészség, ilyen az emberi és nemzeti jogokért tiszta szívvel folytatott küzdelem. És ezeknek 169 év után sem, vagyis soha sem jár le a szavatossági idejük” − hangsúlyozta a konzul.

Izsák-Székely Lóránt, Csíkszentmihály polgármestere beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a forradalom hőseihez hasonlóan ma is meg kell vívni az egyéni és közösségi harcokat, igaz, ezeket már nem fegyverekkel teszik. Arra bátorította a jelenlevőket, hogy a szívükben levő szabadság lángjára vigyázzanak, ne hagyják kialudni azt.

A helybéli Bilibók Imre, aki 1944. március 15-én kilencéves kisfiúként az emlékműnél verssel búcsúztatta a bevonuló katonákat, 73 év elteltével újra elszavalta a valamikor megtanult sorokat. Ezt követően leleplezték a felújított emlékművet és az azon elhelyezett új emléktáblát, amely annak a tizenkét falubelinek a névsorát tartalmazza, akik orosz fogságban vesztették életüket.