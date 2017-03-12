Emlékeztek és emlékeztettek Ajnádon

Fotó: Gecse Noémi
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójára emlékeztek, illetve megáldották a felújított, Gulag-emléktáblával kibővített világháborús emlékművet Csíkajnádon vasárnap.
2017. március 12., 23:482017. március 12., 23:48
2017. március 13., 10:522017. március 13., 10:52
Ünnepi szentmisével kezdődött a vasárnapi megemlékezés Csíkajnádon, amely után a helyreállított világháborús emlékműhöz vonultak az összegyűltek.
Fotó: Gecse Noémi
A Nemzeti dal elszavalása után Lukács Bence konzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselője szólt az összegyűltekhez. Rámutatott, 169 év túl hosszú idő ahhoz, hogy az emlékezet bármit megőrizhessen 1848–49 dicső eseményeiből, de ami emlékezetessé tette a forradalom és szabadságharc szellemét, ami közös nemzeti ügy zászlaja alá szólította az embereket, az még ma is elevenen él minden magyarul érző ember szívében. Továbbá kiemelte, az elődök felbecsülhetetlen értékű példát mutattak nemcsak a magyaroknak, hanem az egész nyugati világnak.
Az emlékmű felújításáról
A Gulag-emléktábla elkészítéséért és az 1927-ben állított világháborús emlékoszlop felújításáért a Gulag Emlékbizottságának egyik kiírására pályázott a csíkajnádi Szent István Szervezet (SZISZ). A megvalósításhoz szükséges önrészt a helyi közbirtokosság és mangánfelajánlók biztosították. A kivitelezési munkálatokat Dóczy András csíksomlyói szobrászművész és csapata végezte. Jelenleg három márványtábla található az emlékművön: az első világháborúban elhunyt hősöknek emléket állító, az 1848–49-es szabadságharc hősei előtt tisztelgő és a legújabb, az orosz fogságban odaveszettek névsorát tartalmazó.
„Ma is kiváló alkalom arra, hogy újra emlékeztessük magunkat: létezett, létezik pénzben kifejezhetetlen, ám annál kelendőbb, elismertebb és megbecsültebb exportcikkje a magyarságnak. Ilyen a szabadság- és igazságszeretet, a bátorság és önkéntes áldozatkészség, ilyen az emberi és nemzeti jogokért tiszta szívvel folytatott küzdelem. És ezeknek 169 év után sem, vagyis soha sem jár le a szavatossági idejük” − hangsúlyozta a konzul.
Izsák-Székely Lóránt, Csíkszentmihály polgármestere beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a forradalom hőseihez hasonlóan ma is meg kell vívni az egyéni és közösségi harcokat, igaz, ezeket már nem fegyverekkel teszik. Arra bátorította a jelenlevőket, hogy a szívükben levő szabadság lángjára vigyázzanak, ne hagyják kialudni azt.
A helybéli Bilibók Imre, aki 1944. március 15-én kilencéves kisfiúként az emlékműnél verssel búcsúztatta a bevonuló katonákat, 73 év elteltével újra elszavalta a valamikor megtanult sorokat. Ezt követően leleplezték a felújított emlékművet és az azon elhelyezett új emléktáblát, amely annak a tizenkét falubelinek a névsorát tartalmazza, akik orosz fogságban vesztették életüket.
Fotó: Gecse Noémi
Mielőtt Tankó Szilveszter plébános megáldotta az emlékhelyet, arra kért mindenkit, hogy szent helyként tekintsenek arra, amely nemcsak az emberi kegyetlenséget, békétlenséget és azok áldozatait juttatja eszünkbe, hanem felhívás a szeretetre, békére és egymás megbecsülésére.
Bogos Róbert, az emlékmű helyreállítására pályázó Szent István Szervezet tagja is szólt a jelenlevőkhöz. Először az 1848–49-es szabadságharc helyi honvédjeiről emlékezett meg, ismertetve haláluk körülményeit − névszerint: a csíkszentmihályi Sándor László nemzetőr százados, az ajnádi Orbán Mihály, a szentmihályi Bodor Ferenc és Ladó Ferenc honvédszázados. Majd az orosz fogságban életüket vesztettekről ejtett szót, emlékeztetve, hogy mintegy 800 ezer magyar állampolgár került a szovjetunió különböző táboraiba. Ők a több százezerből a 12 ajnádi nevét emelték ki, akik az alultápláltság, a túlhajszoltság, az embertelen körülmények, a nagy hideg miatt vesztették életüket. De kiemelte, nem csak az odaveszettekre, a fogságból hazatértekre is emlékeztek. Bogos Róbert a továbbiakban az emlékmű felújításáról és az emléktábla elkészítésének körülményeit ismertette az összegyűltekkel.
Fotó: Gecse Noémi
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