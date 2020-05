Meghosszabbítják a támogatásigénylések leadásának határidejét

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

„Tavaly 4100 kérés volt a gyergyói régiónál, most már meghaladtuk az 1800-at, tehát megfelelő ütemben haladunk, csak sokkal nehezebben, mint rendes körülmények között” – tudtuk meg Csavar Zsolttól, az APIA gyergyói munkatársától. Elmondta,

tartanak attól, hogy a jelenlegi helyzetben sok dokumentáció nem lesz teljes, és a hiányzó iratok sok problémát okozhatnak.

Ezért a gazdák többségét majd be kell hívassák, amikor lehetőség lesz erre. „Még a szükségállapot előtt kikértük a pénzügytől a szükséges iratokat, így szerencsére azok megvannak. A tejellenőrzés alatt lévő állatokra is elküldték a törzskönyvezésről szóló igazolást, ezeket láttamoztatni kell Zsögödön, a szaporításbiológiai intézetnél. A gazda majd be kell hozza az összes tehén útlevelét, a tejszerződést, a leszállított tejmennyiségre az igazoló aktákat. A legnagyobb probléma, hogy nem vagyunk direkt kapcsolatban a támogatást igénylőkkel, így majd nekünk kell hívnunk őket telefonon, hogy a hiányzó iratok is bekerüljenek a dokumentációba” – hangsúlyozta Csavar Zsolt.

A polgármesteri hivatal állítja ki a gazdalajstromot, nagyon sok segítséget kapnak a gazdák ebben. Akkor van probléma, ha tavalyhoz képest változás történt, például bérleti szerződést kell újítani.

Az eredeti elképzelés szerint a gazdák az egységes mezőgazdasági támogatásra legkésőbb május 15-ig tehették volna le kéréseiket, de a határidőt június 15-éig meghosszabbították.