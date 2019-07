Új gyepszőnyeg a csíkszeredai futballpályán

Görhokipálya nyílt Gyergyóban

Nemzetközi szabványoknak is megfelelő pálya létesült Gyergyószentmiklóson a görhokisport számára. Bárki ingyenesen használhatja szabadidejében görkorcsolyázásra, de akár hokizni is. A későbbiekben bajnokságokat is rendeznének.