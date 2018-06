CONIFA vébé, elődöntő: Székelyföld–Kárpátalja

• Fotó: Pál Árpád

18.05 Ideiglenesen felfüggesztették Ellan Vannin tagságát. A Man-sziget válogatottja visszalépett a küzdelmektől, miután előbb az óvásukat, majd a fellebbezésüket is elutasította a CONIFA szervezői bizottsága. Az írek azt kifogásolták, hogy a csoportellenfél Barawa csapatánál olyan labdarúgó lépett pályára, aki nem szerepelt a szűkített listán, és a rajt előtt, az utolsó pillanatban került be – erről pedig senkit sem értesítettek. Mohamed Bettamerről van szó, aki megfordult a korosztályos líbiai válogatottban is. A tornán eddig két gólt szerzett, egyet pont Ellan Vannin ellen. Az Ellan Vannin válogatott sorsáról a jövő januári naggyűlésekor dönt a CONIFA vezetősége.

16.26 Kárpátalja kapusa a Sepsi OSK hálóőre, Fejér Béla Csongor eddig nagyszerűen teljesít a vébén. A csapat keretét főleg magyar másodosztályban és harmadosztályban szereplő játékosok alkotják, illetve az a Vajda Sándor, aki az NB1-től múlt héten búcsúzott Balmazújvárosi FC keretének tagja.

HIRDETÉS

16.10 Kárpátalja a csoportkörben 1–1-et játszott Észak-Ciprussal, majd őrületes meccsen 2–0-ra verte Abháziát. A csoportkört Tibet könnyed, 5–1-es legyőzésével zárta, így első helyen jutott be a negyeddöntőbe. A legjobb nyolc között Kaszkádiával találkozott, és izgalmas találkozón 3–1-es sikert ért el. A csapat góljai nagyját a szövetségi kapitány által emlegetett trió lőtte,

hiszen Gajdos Zsolt (Nyíregyháza) három, a Sándor testvérek közül István (Cegléd) két, míg a korábban kilencszeres magyar válogatott György (Csákvár) egy találatot szerzett.