Beruházás a hideg profilú feldolgozóiparban (x)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

a projekttevékenység megkezdésével kapcsolatban

A BEST METASIL PROFIL KFT. megvalósítja a BEST METASIL PROFIL KFT. termelési tevékenységének fejlesztése nagyteljesítményű berendezésének beszerzése révén című projektet, amelyet a Regionális Operatív Program 2014-2020 finanszíroz, kódja MySMIS 111215, a beruházás teljes értéke 1.259.112,82 lej, amelyből 846.296,64 lej vissza nem térítendő támogatást jelent. A Regionális Operatív Program 2014-2020 programot országos szinten a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium irányító hatóságként hajtja végre, míg regionálisan a központi RDA támogatásával valósítják meg. A tervek szerint a beruházásra 2018. március 22-e és 2018. szeptember 30-a között kerül sor.

A projekt célja: a fenntartható fejlődés támogatása, a versenyképesség és a termelékenység növelése az új berendezésekbe történő beruházással a hideg profilú feldolgozóiparban, valamint öt új munkahely teremtése az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód szellemében.

A kedvezményezett elérhetőségei:

Török Szilárd

Státusz: adminisztrátor

Gyergyószentmiklós municípium, KOSSUTH LAJOS utca 222., Hargita megye, irányítószám 535500, Románia

telefonszám: 0740-285256

E-mail: szil06660@gmail.com

ANUNȚ DE PRESĂ

privind începerea activităților din proiect

Proiectul „Dezvoltarea activitatii de productie la SC BEST METASIL PROFIL SRL, prin achizitia de echipamente performante”, cod MySMIS 111215, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC BEST METASIL PROFIL SRL și are o valoare totală de 1,259,112.82 lei, din care 846,296.64 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 22.03.2018 – 30.09.2018.

Obiectivul proiectului : sprijinirea dezvoltarii durabile, cresterea competitivitatii si a productivitatii prin investitii in echipamente noi , performante pe piata fabricarii de profile obtinute la rece si crearea a 5 noi locuri de munca, în condiții de egalitate de șanse și tratament egal.

Date de contact beneficiar:

Török Szilárd

Functie: administrator

Municipiul Gheorgheni, Strada KOSSUTH LAJOS, Nr. 222, Judeţ Harghita, cod postal 535500, România

tel 0740285256; E-mail : szil06660@gmail.com.

