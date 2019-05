Az FK Csíkszereda feljutott a 2. Ligába

Óriási siker, ott a 2. Ligában a csíki együttes • Forrás: FK Csíkszereda Facebook

Ami késett nem múlott, a 44. percben egy 16-oson belüli kavarodásban Ederhez került a labda, aki kapásból, mintegy 10-12 méterről a bal alsó sarokba bombázta. A labda az egyik védőt érintve jutott be a hálóba (0–2). A hazaiaknak egyetlen gólhelyzetük volt az első félidőben, a 24. percben a 16-oson kívülről lőttek kapura, de a labda kapu mellé szállt.

A vendég FK Csíkszereda már a 2. percben megszerezte a vezetést, Eder tört be a jobb oldalon, és közelről mintegy 10 méterről a kapus mellett a hálóba lőtte a labdát. A folytatásban is az FK Csíkszereda uralta a mérkőzést, a 7. percben Eder mintegy 18 méterről leadott lövését a tasnádi kapus a felső léc alul mentette szögletre.

Szünet után a legnagyobb helyzetek újra Eder előtt adódtak, az 54. percben kevéssel kapu fölé fejelte a labdát, a 61. percben pedig Barta bal oldali beadását követően be is rúgta a kapuba, de a gólt les címén érvénytelenítették. Később még volt egy csíki gól, de azt is érvénytelenítette a játékvezető.

A második félidőben is egyetlen veszélyesebb helyzetük volt a tasnádiaknak, a 66. percben azonban a felső léc alá tartó labdát Gyenge, a csíkiak kapusa szögletre öklözte.

A mérkőzés utolsó húsz percét is a vendég székelyföldi gárda uralta, a csíkiak növelhették volna előnyüket, de a 68. percben Majzik szabadrúgását szögletre mentette a tasnádi hálóőr, a 73. percben Eder, a 74. percben pedig Barta lőtte kapu fölé jó helyzetből a labdát.

Még volt egy nagy gólhelyzete az FK Csíkszeredának a 77. percben is, amikor Antal jobb oldali centerezését Hodgyai közelről kevéssel kapu mellé fejelte. Az utolsó percekben magabiztosan uralta a játékot a vendégek FK Csíkszereda, a lefújás után pedig a csíkiak örömtánca következett.

Az FK Csíkszereda a csíki futball eddigi legnagyobb sikerét érte el, feljutott a román másodosztályba.

Egy közel 50 fős szurkolótábor is buzdította Tasnádon az FK Csíkszeredát, ők a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiai szilágynagyfalvi központjától utaztak el a mérkőzésre, de közel húsz magyarországi FK-drukker is kíváncsi volt a Szatmár megyei mérkőzésre.

„Természetesen nagy az öröm, elértük célunkat, feljutottunk a másodosztályba. Ez a meccs sem volt könnyebb a többinél, de a fiúk külön dicséretet érdemelnek, mert mindenki oda tetet a csontot, és bebizonyították, hogy ha nagyon akarnak, akkor bárkit le tudnak győzni ezen a szinten.

Lesz egy kisebb ünneplés, a feszültséget le kell vezetni.

Még hátra van egy mérkőzés a bajnokságból, azt komolyan vesszük, saját közönségünk előtt egy győzelemmel szeretnénk búcsúzni a 3. Ligától” – mondta a találkozó után az FK Csíkszereda edzője, Valentin Suciu.

Labdarúgó 3. Liga, 5. csoport, 29. forduló:

Tasnádi Unirea–FK Csíkszereda 0–2 (0–2)

Gólszerző: Eder Gonzales (2. és 44. perc).

Játékvezetők: Avram Robert, Gheorghiță Bălan (mindketten Pitești), Vlăduț Gașpar (Marosvásárhely).

Megfigyelők: Petru Boros (Nagyvárad) és Dan Jiga (Beszterce).

FK Csíkszereda: Gyenge Szilárd – Aszalos Richárd (Majzik Adrián, a 67. perctől), Mitra Szilárd, Slobodan Lalic, Nemes Milán Imre, Csürös Attila, Berde István Zsolt (Veres Szilárd, 70.), Györgyi Arthur (Antal Barna, 58.), Eder Gonzales, Magyari Szilárd (Barta Norbert, 58.), Hodgyai László. Vezetőedző: Valentin Suciu. Másodedzők: Lucian Nicolau és Fekete Károly.

A bajnokság utolsó fordulójában – tét nélküli mérkőzésen – az FK Csíkszereda a Dési Unirea együttesét fogadja.

További eredmények:

Radnóti SK–Marosvásárhelyi MSE 2–4 (2–1),

Székelyudvarhelyi FC–Besztercei Gloria 4–0,

Medgyesi Gaz Metan II.–Szászrégeni Avântul 1–3,

Dési Unirea–Nagybányai Minaur 1–0,

Szászhermányi FC–Barcarozsnyói Olimpic 2–0,

Lénárdfalvi SK–Kolozsvári Sănătatea 1–3,

Kolozsvári CFR II.–Tordai Arieșul 0–3 (játék nélkül)

Labdarúgó 3. Liga, 5-ös csoport